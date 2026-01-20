×

Кавказский узел

04:10, 20 января 2026

Многодетная семья из Туапсе заявила о проблемах с обеспечением дочери детским питанием

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вместо положенных 78 банок бесплатного детского питания дочь семейной пары из Туапсе Сергея Карташова и Татьяны Пименовой получила только 39. Прокуратура, куда обратились родители, не увидела в ситуации нарушений и предложила им обращаться в суд.

Как писал "Кавказский узел", супруги из Туапсе Сергей Карташов и Татьяна Пименова обжаловали в суде решение властей о принуждении их малоимущей и многодетной семьи переселиться в квартиру, не соответствующую социальным нормам. Ранее, в 2023 году, суд в Туапсе обязал власти предоставить семье жилье, равное по занимаемой ими площади. Однако в начале марта суд в Краснодаре оставил в силе решение о переселении. В июле чиновники подали иск к семье Карташова и Пименовой, требуя лишить их права на предоставление внеочередного жилья, но районный и краевой суды отклонили эти требования, подтвердив права семьи на жилье. 10 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшего главы Туапсинского района Виталия Мазнинова, который в 2021 году отменил постановление о признании аварийным дома Карташова Пименовой. В декабре власти Туапсе предложили семье подписать договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в Краснодаре.

Супруги живут в домике площадью 40 квадратных метров, в декабре 2024 года у них родился пятый ребенок. В начале января семья получила иск от властей Туапсинского района, в котором чиновники, ссылаясь на решение суда, потребовали заключить договор социального найма и переехать в двухкомнатную квартиру общей площадью 49,7 квадратного метра, тогда как по закону минимальная площадь на одного человека - 18 квадратных метров.

Семья Татьяны Пименовой и Сергея Карташова из Туапсинского района воспитывает пятерых детей. Младшая дочь, родившаяся в 2025 году, относится к категории детей первых шести месяцев жизни, которым в Краснодарском крае гарантировано бесплатное специализированное питание при низком доходе семьи.

На первые полгода жизни всем грудничкам края, родившемся в малоимущих семьях, полагается 78 банок детского питания. Одна банка стоит 500 рублей. Однако, по словам Карташова и Пименовой, их новорожденное дочери недодали 39 банок детского питания. Им пришлось влезть в долги на 20 тысяч рублей, чтобы кормить ребенка в течение трех месяцев, пока они добивались права на получение положенного питания.

После рождения младшей дочери родители обратились в органы социальной защиты и получили официальный письменный ответ о назначении детского питания. В уведомлении управления социальной защиты населения в Туапсинском районе от 7 февраля 2025 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") за подписью и.о. руководителя соцзащиты Туапсинского района Е. Матвеева говорится: «Принято решение о предоставлении государственной услуги "Обеспечение специализированными продуктами детского питания"… Период предоставления специализированных продуктов питания будет продлён в беззаявительном порядке при получении управлением социальной защиты сведений в порядке межведомственного взаимодействия».

«Иными словами, социальное ведомство прямо указало нам, что «дополнительных заявлений от родителей не требуется, продление происходит автоматически», - прокомментировала 19 января ответ из управления корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Пименова. На практике же, по ее словам, питание вместо обещанного полугода предоставлялось только три месяца.

Когда мы обратились в прокуратуру, нам ответили, что мы это питание якобы не просили

«Нашему младшему ребёнку детское питание за три месяца так и не дали. Когда мы обратились в прокуратуру, нам ответили, что мы это питание якобы не просили», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Карташов.

Он показал ответ начальника по надзору за исполнение о несовершеннолетних и молодежи в прокуратуре Краснодарского края И. Климинченко от 12 января 2026 года, который они получили 19 января. «Вы с заявлением о продлении предоставления специализированных продуктов детского питания не обращались», - говорится в ответе.

«Можно было бы не обращать внимания на эти два государственных органа, которые дают взаимоисключающие разъяснения: соцзащита - о беззаявительном порядке, прокуратура - о заявительном. Но последствия этого противоречия легли не на ведомства, а на грудного ребёнка. И сколько таких, как мы, кто не получает то, что положено по закону: квартиры, питания, пособия…Почему? Потому что добиться чего-либо просто невозможно при таком отношении к людям, к семьям, к детям», - отметила Пименова.

По ее словам, "с учетом того, что одна банка детского питания стоит около 500 рублей, речь идёт о помощи, не предоставленной ребёнку, почти на 20 тысяч рублей в течении первых месяцев жизни".

Надзорный орган прокуратуры не увидел в этом нарушений и рекомендовал нам обращаться в суд, если мы не согласны

Ответ из прокуратуры, по мнению родителей, продемонстрировал, как на практике работает система поддержки малоимущих семей. «Наш грудной ребёнок получил лишь половину положенного по закону детского питания, а надзорный орган прокуратуры не увидел в этом нарушений и рекомендовал нам обращаться в суд, если мы не согласны. Но как работают суды, мы уже поняли на примере получения полагающегося нам бесплатного благоустроенного жилья, которого мы не имеем до сих пор», - отметила Татьяна Пименова.

Родители особо отметили и то, каким образом они получили хотя бы половину банок с питанием. В ответе из прокуратуры этот момент упоминается особо: «В августе 2025 года при содействии Туапсинской межрайонной прокуратуры вам оказана мера социальной поддержки в виде предоставления дополнительного специализированного питания».

«За один из трех месяцев питание для ребёнка нам выдали в здании прокуратуры. Не в магазине, не в соцзащите… Питание реально выдавал на полном серьезе работник прокуратуры. Такого мы ещё не видели. Почему детское питание хранится в прокуратуре и соблюдаются ли там условия хранения - непонятно», - подтвердила Пименова.

«У чиновников свои взгляды на мир, а крайним оказался ребёнок», - прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию независимый юрист Елена Павлова, которая считает проблему отсутствия помощи детям системной.

Соцзащита официально уведомляет о беззаявительном порядке, а прокуратура затем заявляет, что отсутствие заявления - вина родителей

«Соцзащита официально уведомляет о беззаявительном порядке, а прокуратура затем заявляет, что отсутствие заявления - вина родителей. В результате ребёнок из малоимущей семьи получает лишь половину положенного питания», - резюмировала юрист. По ее словам, особенно тревожно то, что речь идет о грудничке: «Фактически ребёнка лишили питания почти на 20 тысяч рублей. Это не ошибка и не мелочь, это показатель того, как декларации о поддержке многодетных расходятся с реальной практикой».

«Мы просто хотим, чтобы закон работал не только на бумаге. Чтобы ребёнок получил всё, что ему положено, а не половину из-за того, что ведомства не могут договориться между собой», - добавили Сергей Карташов и Татьяна Пименова, которые намерены обжаловать ответ прокуратуры.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

