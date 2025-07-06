Мэрия Туапсе подала иск к многодетной семье

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Туапсинские чиновники подали иск к семье Сергея Карташова и Татьяны Пименовой, требуя лишить их права на предоставление внеочередного жилья.

Как писал "Кавказский узел", супруги из Туапсе Сергей Карташов и Татьяна Пименова обжаловали в суде решение властей о принуждении их малоимущей и многодетной семьи переселиться в квартиру, не соответствующую социальным нормам. Ранее, в 2023 году, суд в Туапсе обязал власти предоставить семье жилье, равное по занимаемой ими площади. Однако в начале марта суд в Краснодаре оставил в силе решение о переселении. В конце июня Карташов и Пименова выяснили, что уголовное дело о халатности, возбужденное в отношении неустановленных чиновников в Туапсе, которые не исполнили решение суда и не предоставили семье жилье, прекращено из-за отсутствия события преступления. 1 июля суд узаконил решение о прекращении уголовного дела.

Супруги живут в домике площадью 40 квадратных метров, в декабре 2024 года у них родился пятый ребенок. В начале января семья получила иск от властей Туапсинского района, в котором чиновники, ссылаясь на решение суда, потребовали заключить договор социального найма и переехать в двухкомнатную квартиру общей площадью 49,7 квадратного метра, тогда как по закону минимальная площадь на одного человека - 18 квадратных метров.

5 июля Татьяна Пименова и Сергей Карташов, которые воспитывают пятерых детей, получили по почте копию заявления в районный суд Туапсе «о пересмотре решения суда от 25 июля 2023 года, вступившим в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам».

Данным решением два года назад суд обязал предоставить многодетной семье вне очереди благоустроенное жилье. Однако чиновники отказывались выполнять решение и предоставлять многодетной паре жилье вне очереди, что стало основанием для обращения в Следком, где было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении «неустановленных лиц».

Когда уголовное дело еще не было прекращено, чиновники предоставили семье из семи человек двухкомнатную квартиру в старом фонде на пятом этаже. Карташов и Пименова сочли переезд невозможным, так как ухудшались условия их проживания.

Нас же с малолетними детьми хотят упрятать на пятый этаж почти в равноценную по метражу квартиру

«Мы живем на земле, есть свой участок, как многодетным он нам полагается по закону. Дом хоть и аварийный, маленький, но большую роль играет именно земля, где дети могут играть, отдыхать и даже делать уроки. Нас же с малолетними детьми хотят упрятать на пятый этаж почти в равноценную по метражу квартиру, где нам всем нельзя будет развернуться и даже спуститься на улицу, потому что ходить с маленькими детьми с пятого на первый этаж и обратно - это не реально», - напомнила причины отказа от квартиры корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Пименова.

Она также напомнила, что в начале января они получили иск от властей Туапсинского района, в котором чиновники потребовали принудительно заключить договор социального найма и переехать в двухкомнатную квартиру общей площадью 49,7 квадратных метров. Супруги пытались оспорить предоставление им квартиры такого метража, но безрезультатно.

«Не прошло и недели после суда, который засилил отмену уголовного дела в отношении так и не установленных чиновников - нам еще даже не выдали мотивированное решение этого суда о прекращении уголовного дела и лишении всей нашей семьи статуса потерпевших - как мы получили новый «сюрприз» от судебной и исполнительной власти уже с требованием отмены решения от 25 июля 2023 года и лишении нас права на внеочередное предоставление жилья», -рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Карташов.

Это не правосудие, а месть за борьбу за наши права многодетных, за наших детей, за человеческое существование

«Нас сначала годами обманывали, потом признали потерпевшими, потом все закрыли, предложили неликвидное жилье, хуже нашего. И теперь еще в суд подают о лишении нас даже внеочередного права на жилье, будто мы в чём-то виноваты. Это не правосудие, а месть за борьбу за наши права многодетных, за наших детей, за человеческое существование», - считает Карташов.

«Нас хотят выставить виновниками того, что у нас пять детей. Эти упреки мы слышали неоднократно, типа, зачем нарожали, сами и воспитывайте, и обеспечивайте. Но мы не просим чужие виллы, яхты, самолеты… Мы просим то, что полагается нам по закону: благоустроенное жилье по 18 квадратных метров на каждого. Дети у нас взрослеют в сырости и плесени, а теперь нас хотят лишить даже надежды», - отметила Пименова.

Юрист Елена Павлова, не связанная с делом Карташова и Пименовой, прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию.

«Мы видим откровенный правовой маневр: как только суд засилил прекращение уголовного дела, чиновники сразу подали новые требования, ссылаясь на нормы, по которым помощь якобы семье не положена. Хотя федеральный закон и Жилищный кодекс прямо указывают, что семья, проживающая в признанном непригодным для проживания доме, имеет право на предоставление нового жилья вне очереди. Особенно если речь идет о многодетных и малоимущих», - отметила она.

Юрист сослалась на часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, которая допускает внеочередное предоставление жилья в случае признания старого помещения непригодным для проживания, а также постановление правительства РФ №47 от 28 января 2006 года, определяющее порядок признания жилья аварийным. Кроме того, закон №185-ФЗ о реформировании ЖКХ позволяет переселение в случае, если обстоятельства возникли после 2009 года. «Суд, без сомнения, обязан будет исследовать не только формальные ссылки администрации, но и фактическую историю: чиновники не исполнили свои обязанности, а теперь используют правовые лазейки, чтобы окончательно устраниться от ответственности», - заявила Павлова.

Семья намерена защищать свои права, подавая встречные иски, а также жалобы в прокуратуру и уполномоченным по правам человека.

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