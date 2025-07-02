Суд узаконил отказ признать многодетную семью туапсинцев потерпевшей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районный суд в Туапсе отказал руководителю местного следственного отдела в ходатайстве об отмене решения о прекращении уголовного дела о халатности чиновников, отказавших многодетной семье Сергея Карташова и Татьяны Пименовой в предоставлении жилья.

Как писал "Кавказский узел", супруги из Туапсе Сергей Карташов и Татьяна Пименова обжаловали в суде решение властей о принуждении их малоимущей и многодетной семьи переселиться в квартиру, не соответствующую социальным нормам. Ранее, в 2023 году, суд в Туапсе обязал власти предоставить семье жилье, равное по занимаемой ими площади. Однако в начале марта суд в Краснодаре оставил в силе решение о переселении. В конце июня Карташов и Пименова выяснили, что уголовное дело о халатности, возбужденное в отношении неустановленных чиновников в Туапсе, которые не исполнили решение суда и не предоставили семье жилье, прекращено из-за отсутствия события преступления.

Супруги живут в домике площадью 40 квадратных метров, в декабре 2024 года у них родился пятый ребенок. В начале января семья получила иск от властей Туапсинского района, в котором чиновники, ссылаясь на решение суда, потребовали заключить договор социального найма и переехать в двухкомнатную квартиру общей площадью 49,7 квадратного метра, тогда как по закону минимальная площадь на одного человека - 18 квадратных метров.

1 июля состоялось судебное заседание по инициативе руководителя следственного отдела по городу Туапсе Следственного управления Следкома России по Краснодарскому краю, который ходатайствовал об отмене постановления своего подчиненного и фактически просил продлить срок расследования уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность). На заседание вместо руководителя пришел сам следователь Багдасаров и просил суд свое же постановление отменить. В суд были вызваны и потерпевшие Сергей Карташов и Татьяна Пименова, которые пришли вместе с пятью детьми.

По словам участников процесса, заседание длилось около получаса. Следователь мотивировал свою просьбу тем, что не успел завершить необходимые следственные действия. Однако прокурор возразила, указав, что «основания для продолжения расследования отпали», так как чиновники предложили семье квартиру, хоть и непригодную, по мнению самих родителей, для проживания.

Следователь и его руководитель подали в суд сами на себя, чтобы закрыть себе же дорогу к делу, а суд им помог

Сергей Карташов назвал происходящее «игрой в пинг-понг», устроенной следствием и судом. «Всё это спланированная игра. Следователь и его руководитель подали в суд сами на себя, чтобы закрыть себе же дорогу к делу, а суд им помог. Всё это не ради нас, а ради прикрытия чиновников», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

«Судья поставила еще одну жирную точку в нашем деле. Фактически теперь у нас нет ни статуса потерпевших, ни надежды на жильё. Нам предлагают идти гражданским путём, но у нас уже было решение суда - и оно не исполнено должным образом», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Пименова.

Судья, по ее словам, назвала происходящее «безобразием». В ходе заседания, по словам Карташова, судья прямо сказала: «Это уголовное дело вам не поможет, идите в гражданский суд».

Туапсинцы намерены обжаловать решения суда в течение 15 суток.

Юрист Елена Павлова, не представляющая интересы семьи Пименовых, назвала действия следствия и суда «абсурдным кругом» и проанализировала некоторые действия представителей госвласти. По её словам, то, как следователь и его руководство вели дело, говорит не о реальном желании расследовать халатность чиновников, а о попытке официально избавиться от неудобного уголовного дела.

Суд, вместо того, чтобы разобраться, почему дело закрыли без уведомления потерпевших, просто отказывает в продлении

«Сначала следователь сам возбуждает дело. Потом сам его закрывает - и делает это тихо, не уведомляя потерпевших. Когда семья собирается подать жалобу на это закрытие, внезапно его начальство идёт в суд и просит… дать им больше времени. То есть продлить срок дела, которое они уже прекратили. Это абсурд. Суд, вместо того, чтобы разобраться, почему дело закрыли без уведомления потерпевших, просто отказывает в продлении. И всё, дело окончательно умирает. Формально - по решению суда. По сути - потому что никто не хочет заниматься правами этой семьи», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что таким образом следствие перекладывает ответственность с себя на суд, а суд возвращает дело обратно, но без последствий. «Это юридическая игра в пинг-понг. Следствие делает вид, что не может завершить дело без суда, суд - что не может вмешаться в следствие. В итоге никто не несёт ответственности, а семья остаётся без жилья и без справедливости», - отметила юрист.

По мнению Елены Павловой, отказ суда фактически лишил Пименовых права восстановить статус потерпевших и вновь инициировать расследование. «Теперь нам будут говорить: "Суд отказал — значит, всё законно". Хотя никакой реальной проверки действий чиновников не было. Пострадавшая сторона осталась без защиты», - добавила она.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.