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02:59, 30 июня 2025

Туапсинские следователи закрыли уголовное дело о нарушении прав многодетной семьи на жилье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о халатности, возбужденное в отношении неустановленных чиновников, которые не исполнили решение суда и не предоставили многодетной семье Сергея Карташова и Татьяны Пименовой жилье, прекращено из-за отсутствия события преступления.

Как писал "Кавказский узел", супруги из Туапсе Сергей Карташов и Татьяна Пименова обжаловали в суде решение властей о принуждении их малоимущей и многодетной семьи переселиться в квартиру, не соответствующую социальным нормам. Ранее, в 2023 году, суд в Туапсе обязал власти предоставить семье жилье, равное по занимаемой ими площади. Однако в начале марта суд в Краснодаре оставил в силе решение о переселении.

Супруги живут в домике площадью 40 квадратных метров, в декабре 2024 года у них родился пятый ребенок. В начале января семья получила иск от властей Туапсинского района, в котором чиновники, ссылаясь на решение суда, потребовали заключить договор социального найма и переехать в двухкомнатную квартиру общей площадью 49,7 квадратных метров, тогда как по закону минимальная площадь на одного человека - 18 квадратных метров.

Многодетная семья Сергея Карташова и Татьяны Пименовой из Туапсинского района, которая проживает в условиях острого жилищного кризиса, только в конце июня узнала, что туапсинские следователи еще в марте закрыл уголовное дело о халатности со стороны местных чиновников. После длительных походов по кабинетам и просьб выдать документы они получили 29 июня по почте два постановления. Одно датировано 7 декабря 2023 года «о возбуждении уголовного дела», а второе «о прекращении данного дела» - 16 марта 2025 года.

Уголовное дело было возбуждено следователем Туапсинского отдела Следкома России по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных лиц. Поводом стало неисполнение администрацией Туапсинского района решения суда о предоставлении многодетной семье жилья взамен изъятого ранее.

Мы пришли на допрос, дали все объяснения, представили документы - и тишина

В постановлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", отмечается, что чиновники нарушили закон, предлагая Пименовым квартиры меньшей площади, чем положено по нормам, или вовсе откладывая вопрос. В итоге ущерб был признан «существенным» - все члены семьи, включая четверых детей, были официально признаны потерпевшими. «Мы пришли на допрос, дали все объяснения, представили документы - и тишина. Почти три года тишины. А потом - сюрприз по почте: оказывается, ещё в марте всё закрыли. Без звонка, без уведомления. Мы даже не знали, что дело прекратили», - рассказал "Кавказскому узлу" отец семейства Сергей Карташов.

В качестве основания для прекращения уголовного дела указано "отсутствие события преступления" - следствие сочло, что предложенные Пименовым квартиры были «предложены», а «общественно опасных последствий» для многодетной семьи Пименовых не наступило. «Это издевательство, а не следствие. Пока мы ютились с детьми в тесноте, у чиновников не дрогнул ни один нерв. Нас просто выбросили из системы. Ни сочувствия, ни ответственности. Только бюрократия и отписки», - возмущается Карташов.

На момент возбуждения дела семья состояла из шести человек. В процессе затянувшегося следствия у 15 декабря прошлого года у них родился ещё один ребёнок - уже пятый. Однако ни при определении статуса потерпевших, ни в материалах прекращённого дела его интересы не были учтены.

В данном случае ребёнок, появившийся в процессе следствия, вообще не был включён в круг потерпевших

По словам юриста Елены Павловой, не связанной с данной историей, «игнорирование прав детей нарушает нормы федерального законодательства». «Федеральный закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ" требует от государства приоритета интересов несовершеннолетних. Однако в данном случае ребёнок, появившийся в процессе следствия, вообще не был включён в круг потерпевших. Это грубое нарушение закона», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Как пояснила юрист, с момента прекращения дела в связи с отсутствием события преступления (пункт 1 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) все процессуальные статусы автоматически утрачиваются. Это означает, что семья лишается не только статуса потерпевших, но и возможности добиваться компенсации, требовать новых следственных действий и защищать свои интересы в рамках уголовного и гражданских дел. «Фактически государство говорит: "Ваших страданий не было". А ведь следствие само ранее признало ущерб существенным и признало шестерых членов семьи потерпевшими. Эта правовая манипуляция - ни что иное, как способ избежать ответственности», - добавила юрист.

Чиновники не думают, как помочь многодетным

Ни администрация, ни прокуратура, ни следствие за все эти годы так и не предложили реального решения проблемы с жильем, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Пименова. «Чиновники не думают, как помочь многодетным. Они думают, как бы нас этих условий лишить. Мы на грани выживания, у нас пятеро детей, и никакой перспективы. А теперь ещё и дело закрыли, будто ничего и не было», - посетовала она.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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