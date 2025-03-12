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08:14, 12 марта 2025

Суд на Кубани встал на сторону чиновников в споре с многодетной семьей о жилье

Сергей Карташов. Фото: стоп-кадр из видео с Youtube канала Татьяны Пименовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре оставил в силе решение переселить семейную пару с пятью детьми в двухкомнатную квартиру.

Как писал "Кавказский узел", супруги из Туапсе Сергей Карташов и Татьяна Пименова обжаловали в суде решение властей о принуждении их малоимущей и многодетной семьи переселиться в квартиру, не соответствующую социальным нормам. Ранее, в 2023 году, суд в Туапсе обязал власти предоставить семье жилье, равное по занимаемой ими площади.

Супруги живут в домике площадью 40 кв. м, в декабре 2024 года у них родился пятый ребенок. В начале января семья получила иск от властей Туапсинского района, в котором чиновники, ссылаясь на решение суда, потребовали заключить договор социального найма и переехать в двухкомнатную квартиру общей площадью 49,7 кв. м, тогда как по закону минимальная площадь на одного человека - 18 квадратных метров.

11 марта Четвертый кассационный суд в Краснодаре отказался удовлетворить жалобу многодетной семьи Сергея Карташова и Татьяны Пименовой на непредоставление им благоустроенного жилья, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Пименова.

Отношение к многодетным отвратительное

«Нам власти отовсюду сделали блокаду. Отношение к многодетным отвратительное, хотя, согласно публичным заявлениям властей в СМИ, всё делается для семей с детьми, но на деле получается, что заявления не соответствуют действительности», - сказала она.

Женщина пожаловалась, что в аварийном жилье семья с новорожденным младенцем "еле пережила зиму" и всё делала для того чтобы отопить дом, который из-за своего состояния уже не может сохранять тепло.

Сергей Карташов добавил, что заседание началось в 17 часов, а уже через полчаса, в 17.30, им объявили решение. Он отметил, что в 2023 году прокуратура потребовала обязать администрацию предоставить их семье во внеочередном порядке по договору социального найма "жилое благоустроенное помещение с соблюдением норм предоставления площади жилого помещения на каждого члена семьи".

Однако, как пояснил Сергей Карташов, итоговое решение обязывает администрацию района предоставить семье "жилое благоустроенное помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, подлежащему изъятию для государственных или муниципальных нужд без оплаты возмещения".

Прокуратура отказалась от дальнейшей борьбы за наши права

"То есть они сейчас пытаются отнять у нас участок в 15 соток, на котором стоит аварийный дом, и взамен дать 40 кв.м, фактически однокомнатную квартиру, на 7 человек... Прокуратура отказалась от дальнейшей борьбы за наши права и сочла свою миссию выполненной", - сказал мужчина.

Не участвующий в деле адвокат Роман Клыков рекомендовал многодетным родителям при подаче жалобы в Верховный суд акцентировать внимание на том, что предоставление около 40 кв. м семье из семи человек "является явным нарушением установленных стандартов жилья, противоречит санитарным нормам и не может быть признано достойным для проживания".

"Также можно подчеркнуть, что несмотря на многочисленные попытки обратиться в суд и органы местного самоуправления, власти не исполнили свои обязательства перед многодетной семьей, нарушая права, предоставленные законом о социальной защите многодетных. Необоснованный отказ в рассмотрении иска с указанием на рождение пятого ребенка и его влияние на жилищные условия. Следует сделать акцент на том, что данный факт должен был быть принят во внимание при рассмотрении жалобы, так как он значительно ухудшает условия проживания. В жалобе в Верховный суд стоит обратить внимание на факты бездействия, нарушение прав на жилье, а также важность справедливого решения, учитывающего не только технические нормы, но и человеческие аспекты, связанные с правом на достойное жилье и жизнь", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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