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05:24, 24 февраля 2025

Требование оплатить госпошлину за обращение в суд возмутило многодетную семью в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многодетная семья Татьяны Пименовой и Сергея Карташова, которые подали в суд на власти Туапсе за принуждение переселиться в квартиру, не соответствующую социальным нормам, получила требование оплатить госпошлину, несмотря на то, что является малоимущей и многодетной.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября 2024 года стало известно, что туапсинские чиновники отказываются выдать многодетной семье Татьяны Пименовой и Сергея Карташова благоустроенное жилье соответствующей площади. Супруги живут в небольшом домике с четырьмя детьми и ожидают пополнение. В начале января семья получила иск от властей Туапсинского района, в котором чиновники потребовали от них заключить договор социального найма и переехать в двухкомнатную квартиру.

Сообщение о жилищных проблемах многодетной семьи пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 17 ноября. "Просим вас осветить нашу ситуацию, так как мы - многодетная семья и остро нуждаемся в жилье. Президент издал указ о помощи многодетным, при этом в Туапсинском районе все законы и указы попираются, и реальной помощи нам нет", - пишет автор сообщения.

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23 февраля многодетная и малоимущая семья Татьяны Пименовой и Сергея Карташова получила по почте определение судьи Туапсинского районного суда от 17 февраля, в котором им дается срок до 7 марта оплатить госпошлину в размере 10 тысяч рублей. В случае неуплаты им будет отказано в рассмотрении иска. В определении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", сказано: «в противном случае заявление будет считаться неподанным и возвращено заявителю».

«Наш иск по большей части социальный. Мы не просим от суда какой-либо собственности, а мы просим фактически, чтобы государство дало нашим детям то, что предписывает им закон -благоустроенное социальное жилье по социальным нормам. К заявлению мы приложили заявление об освобождении нас от уплаты госпошлины и указали причины, что семья признана малоимущей. Приложили справку, где это четко прописано. Мы малоимущие с 2023 года. Сослались на пункты 2 и 3 части 1 статьи 333.36 НК РФ. Указали, что требования касаются защиты жилищных прав несовершеннолетних детей. Но на судью эти доводы вообще не произвели никакого впечатления», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Карташов.

Так как 15 декабря прошлого года в семье родился ребенок, а метраж квартиры, куда местные власти хотят их переселить, не соответствует социальным нормам на человека, то Карташов и Пименова подали в суд социальный иск «по вновь открывшимся обстоятельствам».

По словам Татьяны Пименовой, семье попросту негде взять 10 тысяч рублей на оплату госпошлины, потому что совокупный их доход - 59 тысяч рублей. Она подозревает, что требование об уплате госпошлины было предъявлено неспроста. «Потому что иск мэрии к нам о принудительном вселении в маленькую комнатушку принят судом в производство и слушание дела назначено на 11 марта, а рассмотрение нашего иска оттягивается по надуманным причинам», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Роман Клыков пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что малоимущие граждане, согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, не платят госпошлины в судах. Он рекомендовал параллельно обратиться к прокурору с просьбой обжаловать действия судьи и попросить его принять участие в суде на стороне семьи.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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