Обломки беспилотников найдены в четырех районах Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе, Сочи, Абинском районе и Крымске найдены обломки беспилотников, сбитых в разное время. Некоторые их них повредили дома и объекты инфраструктуры.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 марта министерство обороны Российской Федерации отчиталось о четырех сбитых над Краснодарским краем БПЛА.

8 марта в нескольких районах Краснодарского края были обнаружены фрагменты сбитых дронов. По данным оперативного штаба региона, в Анапе фрагменты БПЛА найдены по пяти адресам - в селе Варваровка, хутора Усатова Балка и станице Анапской. В двух частных домах повреждено остекление.

В Абинском районе в поселке Ахтырском обломки БПЛА повредили окна в пяти квартирах, еще фрагменты найдены на одной из улиц.

В Крымске обломки БПЛА повредили окна в домах по двум адресам.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об обломках БПЛА, найденных в разных районах города. В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, пассажиры не пострадали. В районе станции Лоо на железнодорожных путях повреждена контактная линия.

Прошлой ночью после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Армавире. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадавших нет. Утром пожар был локализован на площади 700 квадратных метров, а затем и потушен.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.