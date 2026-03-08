Жители Сочи пожаловались на проблемы с вывозом мусора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи накануне Международного женского дня контейнерные площадки переполнены мусором, растут стихийные свалки, крупногабаритный мусор не вывозится. Сочинцы уверены, что анонсированное повышение тарифов за вывоз мусора не изменит ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи регулярно жалуются на проблемы с вывозом мусора. В августе 2025 года сочинцы пожаловались, что возле их домов скапливаются мусорные завалы, которые не вывозятся неделями. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами, комментируя ситуацию, сослался на недостаток контейнерных площадок, нерадивых горожан и наплыв отдыхающих. В январе этого года жители пожаловались, что мусор на многих улицах не вывозится с декабря, что привело к образованию стихийных свалок.

Накануне Международного женского дня жители Сочи пожаловались на очередные проблемы с вывозом мусора. По их словам, контейнерные площадки переполнены, стихийные свалки растут, а обещанная «мусорная реформа», анонсированная федеральными властями в июне 2025 года и поддержанная краевыми чиновниками в декабре 2025 года, так и не принесла ожидаемой чистоты.

Согласно приказу № 29/2025 ТКО от 19 декабря 2025 года департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, тариф на вывоз мусора в Сочи с октября 2026 года составит 1008 рублей - почти в два раза выше первоначального уровня. Чиновники обещают раздельный сбор отходов и чистые улицы.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сочи рассказали о проблемах с вывозом мусора, в особенности крупногабаритного. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения горожан.

«Как сбрасывали, так и сбрасывают мусор мимо баков все, кому не лень, всё происходит ночью», - рассказала Жанна Валидзе с Цветного бульвара. Она имеет в виду крупногабаритный мусор, которые мусорный оператор не торопится вывозить.

«По сведениям властей, человек должен вызвать спецмашину, которая стоит в реестре, и водитель якобы знает, куда везти габаритный мусор от того места, где этот мусор мешает. Эта услуга отдельно оплачивается. Наверно, недёшево», - полагает Вера Маркарян с улицы Гагарина.

По ее словам, на письменное обращение в мэрию ей сообщили: «Вам нужно обращаться в любую специализированную организацию: ООО «Профисервис» или «Чистый город». "Они привозят бункер, вы туда кидаете мусор, а они увозят - это платно. Сколько стоит - не уточнили. Я слышала жалобы, что эти организации везут мусор в нацпарк, так как вести на полигоны края долго. И, спрашивается, за что платить дополнительно?» - негодует женщина.

«Раньше хлам собирали ездили и металлолом, и пластик, и бумагу… Бутылки сдавали в магазинах, получали за это деньги. А сейчас что? Все в одну кучу!» - удивляется Светлана Потапова с улицы Чайковского.

«С мусором всё плохо. Но, как я понимаю, это по всей Кубани. Честно говоря, я немного в шоке от деятельности всех этих компаний. Воровство, тупость, разруха, мусор, оползни… и просто чисто русская лень», - считает Елена Малышенко с улицы Макаренко.

Сергей Козлов рассказал, что многократно обращался в АО «Комжилресурс» и администрацию, где ему рекомендовали за свой счет установить видеокамеры или самому караулить нарушителей, вываливающих крупногабаритный мусор.

Ольга Орлова с Мамайки назвала происходящее «мусорной диверсией»

В пресс-службе администрации Сочи и АО «Комжилресурс» корреспонденту "Кавказского узла" объяснили, что виноваты сами жители, которые не соблюдают правила и не хотят платить за вывоз крупногабаритного мусора. «С начала 2026 года составлено 10 административных материалов за нарушение правил обращения с ТКО, в 2025 году - более 550 протоколов», - сообщил представитель мэрии.

«Чисто не там, где метут, а там, где не ссорят», - заявил представитель "Комжилресурса".

В Сочи, по данным городской администрации, установлено 50 «лодочек» для крупногабаритного мусора, однако строительные и древесные отходы должны вывозиться специализированными фирмами: ООО «Группа Компаний Чистый Сервис», ООО «Эко-Сервис» и ООО «Профисервис». Жители отметили, что услуги этих компаний платные.

Раздельный сбор отходов, например, компанией «Экомобиль», происходит редко и с жесткими требованиями: стекло, ПЭТ-бутылки, канистры, флаконы с маркировкой 1/PET или 2/HDPE. Местные жители жалуются, что сложные правила и низкая доступность подобных инициатив не решают проблему

Местные жители видят в происходящем системную проблему: рост тарифов при отсутствии реальных улучшений, неработающая «мусорная реформа» и бюрократические препоны для вывоза крупногабаритного мусора.