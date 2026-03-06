×

Кавказский узел

Лента новостей
03:55, 6 марта 2026

Прокуратура обжаловала приговор по делу о смерти Ильи Афросина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мягкий приговор полицейскому Дмитрию Корчагину, который обвинялся в смерти задержанного Ильи Афросина, обжалован стороной обвинения. Семья Афросина планирует требовать компенсации морального вреда за его смерть. 

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля стало известно, что прокурор попросил приговорить к 11 годам колонии строгого режима полицейского Дмитрия Корчагина, обвиняемого по делу о смерти Ильи Афросина. Обвинение также просило запретить Корчагину занимать должности на государственной службе и лишить его специального звания капитана полиции. Суд 3 марта назначил Корчагину только шесть лет строгого режима. 

Офицер полиции Краснодара Дмитрий Корчагин стал подозреваемым по делу о смерти 32-летнего Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания. В феврале 2023 года суд отправил силовика в СИЗО. В апреле того же года стало известно, что дело передано в Прикубанский райсуд города. В июне 2025 года суд перевел обвиняемого под домашний арест. Корчагин был обвинен по двум статьям УК РФ: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" - по ней прокурор запрашивал восемь лет лишения свободы, и "Превышение должностных полномочий" - по ней обвинитель просил шесть лет. 

Родные жителя Краснодара Ильи Афросина рассматривают возможность оспаривания приговора бывшему офицеру полиции Дмитрию Корчагину, но пока не приняли решение, рассказала «Кавказскому узлу» сестра погибшего Светлана Коцарева.

“Прокуратура уже подала на обжалование, поскольку суд вынес более мягкий приговор, чем требовал прокурор. Мы будем советоваться с нашим юристом, подавать ли нам также на обжалование”, - сказала она.

Родственники Афросина ждут мотивированного решения суда, после чего совместно с юристами примут решение об обжаловании, подтвердил источник, близкий к юридическому представителю семьи. "После вступления приговора в законную силу они также будут требовать компенсации морального вреда", - отметил источник.

Сотрудники полиции, которые не доложили о действиях Корчагина и фактически злоупотребили должностными полномочиями, проходят свидетелями по уголовному делу, отметил сотрудник “Команды против пыток” (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), которая представляла семью Афросина ранее. 

“В отношениях них материал был выделен по статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), но было вынесено постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. Юристам не дали ознакомиться с материалами в связи с тем, что якобы у них нет соответствующих полномочий. Это решение планируют обжаловать в суде”, - подчеркнули в организации. 

Адвокат, представляющий интересы Дмитрия Корчагина, отказался комментировать ситуацию, сославшись на нежелание своего подзащитного.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше