Главная   /   Лента новостей
10:11, 27 февраля 2026

Прокуратура потребовала 11 лет колонии для обвиняемого по делу о смерти Афросина

Илья Афросин. Скриншот видео Комитета против пыток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейского Дмитрия Корчагина гособвинитель попросил приговорить к 11 годам колонии по делу о смерти краснодарца Ильи Афросина после избиения в отделении.

Как писал "Кавказский узел", офицер полиции в Краснодаре стал подозреваемым по делу о смерти Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания. В феврале 2023 года суд отправил силовика в СИЗО. В апреле того же года стало известно, что дело передано в Прикубанский райсуд города. В июне 2025 года суд в Краснодаре перевел под домашний арест бывшего полицейского, который содержался в изоляторе по делу о смерти Ильи Афросина.

О смерти Ильи Афросина стало известно в сентябре 2021 года после обращения к правозащитникам его отца, Юрия Афросина. Мужчина рассказал, что его сын, 1989 года рождения, дважды был задержан силовиками. 29 июня 2021 года, после первого задержания, Илья Афросин прислал сестре видео со следами травм, а после второго задержания, 1 июля, перестал выходить на связь с родственниками. Его нашли на ступеньках одного из магазинов, он умер в машине скорой помощи. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, Афросин скончался от травмы селезенки.

Прокурор запросил 11 лет колонии строгого режима полицейскому Дмитрию Корчагину, которого обвиняют  в смерти 32-летнего Ильи Афросина, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

Корчагина обвиняют сразу по двум статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" (часть 4 статьи 111 УК) - по ней прокурор запросил восемь лет лишения свободы, и "Превышение должностных полномочий" (часть 3 статьи 286 УК) - по ней запросили шесть лет. По совокупности преступлений ему запросили 11 лет колонии строгого режима. Также обвинение просит запретить ему занимать должности на государственной службе и лишить специального звания капитана полиции.

Уголовное дело возбудили спустя полтора года после смерти мужчины - полицейские сначала отрицали, что избили Афросина, а затем стали указывать друг на друга. Корчагин говорил, что Афросина ударил его коллега, а коллега утверждал, что Корчагин. При этом никто не отрицал, что находился в кабинете и наблюдал за происходящим. Один из полицейских объяснил свое молчание словами: "Не хотел доносить на коллег". В итоге два сотрудника полиции дали показания против Корчагина, рассказав свою версию произошедшего. 

"Корчагин сделал ему замечание по поводу поведения и начал с ним ругаться", - утверждает один из сотрудников. "Через очень короткий промежуток времени я услышал вскрик, глухой удар, и когда поднял глаза от клавиатуры, увидел, что Корчагин стоит позади Афросина", - приводят правозащитники показания одного из свидетелей. 

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

