Главная   /   Лента новостей
06:32, 27 февраля 2026

Депутата Гордумы Краснодара Тимофеева досрочно лишили полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Краснодара добилась досрочного прекращения полномочий депутата городской думы Виктора Тимофеева в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Как писал "Кавказский узел", в середине февраля Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии в доход государства имущества депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева. Ответчиками по делу указаны также еще три человека, в том числе две дочери Тимофеева. Иск Генеральной прокуратуры Краснодарского края будет рассматривать Ленинский районный суд города.

Депутат городской Думы Краснодара будучи бенефициаром подрядной организации, скрыл от уполномоченной комиссии городской Думы сведения о наличии у него личной заинтересованности в выделении денежных средств на финансирование муниципального контракта. Его полномочия прекращены по требованию прокуратуры, сообщила 26 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Речь идет о депутате гордумы Викторе Тимофееве, сообщил источник РБК Краснодар в правоохранительных органах.

Днем 26 февраля Тимофеев написал в своем Telegram-канале о сложении полномочий в городском парламенте. "Сообщаю вам о прекращении работы в городской Думе Краснодара. Благодарен вам за доверие, сотрудничество и активную позицию в благоустройстве нашего с вами Центрального округа. Хочу подчеркнуть, что мне не в чем себя упрекнуть перед своими избирателями и жителями Краснодара", - говорится в его сообщении.

Ранее отмечалось, что ответчиками по делу об изъятии в доход государства имущества проходили Инна и Инесса Тимофеевы, а также Елена Василенко. В качестве третьих лиц привлечены ООО "КГС-Автоцентр", ООО "КГС-Мол" и ООО "КГС", уточнило издание.

Виктор Тимофеев родился в Краснодаре в 1969 году. Имеет два высших образования - инженер-механик и юрист, кандидат юридических наук. С 2005 по 2018 год был депутатом гордумы IV, V и VI созывов. С 2020 по 2025 год являлся членом общественной палаты Краснодара, занимал должность заместителя председателя. В настоящее время Тимофеев руководит крупным автотранспортным предприятием региона с филиалами в Краснодарском крае и ЛНР, информирует издание BFM Кубань.

"Кавказский узел" также писал, что в суд Краснодара поступил иск Генпрокуратуры, требующей обратить в доход государства земли, дома и доли в бизнесе, принадлежащие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву и его близким. Общая стоимость имущества превышает 10 миллиардов рублей.

Автор: "Кавказский узел"

