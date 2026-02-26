Суд в Адыгее отказал экологам в защите леса

Верховный суд Адыгеи отказал Социально-экологическому союзу в иске к республиканскому комитету по архитектуре и градостроительству. Речь шла о сохранении защитных лесов, в которых планируется вырубить 9950 деревьев для строительства горнолыжного курорта "Лагонаки". Экоактивисты намерены обжаловать решение.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года активисты заявили, что на плато Лаго-Наки, где власти планируют построить курорт, ведется вырубка деревьев и строительство водопровода. Строительство наносит ущерб природе, подтвердили экологи.

28 марта 2023 года министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника. Экологи в Адыгее потребовали не допустить строительства горного курорта на территории Лаго-Наки, указав, что в случае застройки будет нанесен серьезный ущерб флоре и фауне плато, в том числе десяткам краснокнижных растений. Кроме того, планы застройки охранной зоны заповедника противоречат законодательству.

19 февраля суд в Адыгее отклонил иск Социально-экологического союза о сохранении защитных лесов рядом с Кавказским заповедником, где планируют построить гостиничный комплекс "Верхняя деревня" и вырубить около 10 тысяч деревьев. Об этом сообщила инициативная группа "ЛАГО-НАКИ ЖИВИ!" в Telegram-канале.

Экологи оспаривали законность планирования объектов курорта на лесных участках, прилегающих к Кавказскому заповеднику. В 2023 году чиновники в интересах курортного бизнеса внесли изменения в генплан Даховского сельского поселения, а также утвердили проект планировки гостиничного города "Верхняя деревня".

Помимо Кавказского государственного природного биосферного заповедника, на плато Лаго-Наки находятся особо охраняемые природные территории: эколого-туристская территория "Фишт", "Хребет Буйный", "Верховья рек Цице, Пшеха и Пшехашха" и природный парк "Большой Тхач", говорится в справке "Кавказского узла" "Курорт Лаго-Наки: горные лыжи и уникальная природа".

Участки, на которых планируется разместить курорт, были выведены из состава земель лесного фонда и переданы из федеральной собственности в собственность Даховского сельского поселения. По мнению истцов, при этом было нарушено положение лесного законодательства, согласно которому леса, имеющие статус защитных, должны использоваться только по целевому назначению.

Судья Назырбий Боджоков не согласился с доводами экологов, не усмотрев ничего незаконного в действиях чиновников и коммерсантов. Экологи намерены обжаловать решение.

"Со слов присутствующих, основными доводами судьи Назырбия Баджокова было то, что если там, на самом верху все согласовали, вице-премьер Чернышенко одобрил нацпроект, то строить можно. А также, что если охранная зона заповедника позволяет рубить и строить, то ничего незаконного в действиях чиновников и коммерсантов нет", - написали экоактивисты.

Напомним, в июле 2021 года экоактивисты выступили против строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья. Власти Адыгеи не идут на диалог с противниками строительства курорта, а федеральные власти не ответили на обращения ученых из-за угрозы уникальному природному объекту, констатировали они. 1 июня 2024 года кабмин России заявил, что Адыгее будет направлено более 500 миллионов рублей на завершение строительства автотрассы к плато Лаго-Наки.