17 беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили ночью беспилотники в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области. Также дроны сбиты над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Каменском и Неклиновском районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых и разрушений нет.

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотников, сообщило на своем сайте Минобороны.

Согласно публикации, 15 беспилотников сбиты в Краснодарском крае, один в Ростовской области и один в Адыгее.

Еще 15 дронов сбиты над акваторией Черного моря, девять - над акваторией Азовского моря. Остальные дроны сбиты в Белгородской, Саратовской, Курской областях и в Крыму.

Оперштаб Кубани и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, по состоянию на 08.50 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях атак.

Напомним, 20 февраля в результате атаки беспилотников в Краснодаре был ранен человек, ему оказали первую помощь на месте. По данным властей, обломки дрона упали около гаражного кооператива "в промзоне", однако поблизости расположены частные и многоквартирные жилые дома.

21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. 27 января власти сообщили, что помимо компенсационных выплат жильцам решено провести безвозмездный ремонт поврежденных квартир. К 28 января власти получили от пострадавших жильцов около 1000 обращений за материальной помощью.

Отметим, что в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В Ростовской области также действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.

В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.