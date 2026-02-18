Пять адвокатов попросили оставить в силе оправдательный приговор Ципиновой
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Прокуратура требует отменить оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой. В Верховном суде Кабардино-Балкарии ее защищают пять коллег, которые призвали оставить в силе решение.
Как писал "Кавказский узел", 1 декабря Урванский райсуд, повторно рассмотревший дело Дианы Ципиновой, вновь оправдал ее. При этом обвинение требовало для Ципиновой 2,5 года колонии-поселения, сообщил телеграм-канал Союза молодых адвокатов. Прокуратура оспорила второй оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой, потребовав вернуть дело на новое рассмотрение. Защита Ципиновой раскритиковала позицию ведомства.
7 июля 2023 года Урванский райсуд не нашел состава преступления в действиях адвоката Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор, но кассационный суд в Пятигорске удовлетворил требования прокуратуры и вернул дело на новое рассмотрение. Кассационное постановление по делу Ципиновой имеет ярко выраженную обвинительную направленность, суд превысил свои полномочия, оценивая доказательства и их достоверность, заявил защитник Ципиновой.
Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики сегодня начал рассмотрение апелляционного представления по второму оправдательному приговору в отношении адвоката Дианы Ципиновой, пишет "Слово защите".
Сотрудник полиции, проходящий потерпевшим по делу в отношении Дианы Ципиновой, на заседание не явился.
Прокурор в прениях просил отменить приговор и вынести частное определение в отношении судьи Урванского районного суда, оправдавшего Диану. Ципинову защищают сразу несколько коллег: Руслан Кубанов, Ольга Чуденцева, Нвер Гаспарян, Рустам Тарханов и Сурен Натанов. Всё они просили суд оставить в силе оправдательный приговор.
Адвокаты заявляют, что суд первой инстанции продемонстрировал безупречную аргументацию в вынесении приговора. Они добавили, что нет необходимости слушать свидетелей, есть видеозаписи, подтверждающие невиновность Ципиновой, пишет телеграм-канал Союза молодых адвокатов, который вел текстовую трансляцию с заседания.
.
Трех адвокатов - Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову - полицейские силой вытолкали из здания, запись инцидента можно посмотреть в видеосюжете "Кавказского узла". По словам Маговой, во время инцидента Людмила Кочесокова "упала на бетонную плиту". "Я ударилась головой о металлическую дверь [...] Потом началась потасовка, вследствие чего мы получили различные телесные повреждения", - сообщила адвокат.
Сама Диана выступить в прениях отказалась. Последнее слово Диане Ципиновой назначено на 20 февраля.
Союза молодых адвокатов 17 февраля запустил акцию "Письмо Диане": адвокаты писали ей слова поддержки. В частности, опубликованы письма адвокатов из Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, Дагестана.
Напомним, в мае 2020 года Диана Ципинова была среди трех адвокатов, которые вызвались оказать юридическую помощь коллеге Ратмиру Жилокову после его задержания в Нарткале. Они приехали к отделению полиции и 40 минут не могли добиться, чтобы их пропустили к Жилокову.
Силовикам не понравилось, что адвокаты ведут съемку, и они силой выдворили их из здания. По версии следствия, Ципинова ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову.
Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.