×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:47, 18 февраля 2026

Пять адвокатов попросили оставить в силе оправдательный приговор Ципиновой

Диана Ципинова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура требует отменить оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой.  В Верховном суде Кабардино-Балкарии ее защищают пять коллег, которые призвали оставить в силе решение. 

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря Урванский райсуд, повторно рассмотревший дело Дианы Ципиновой, вновь оправдал ее. При этом обвинение требовало для Ципиновой 2,5 года колонии-поселения, сообщил телеграм-канал Союза молодых адвокатов. Прокуратура оспорила второй оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой, потребовав вернуть дело на новое рассмотрение. Защита Ципиновой раскритиковала позицию ведомства.

7 июля 2023 года Урванский райсуд не нашел состава преступления в действиях адвоката Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор, но кассационный суд в Пятигорске удовлетворил требования прокуратуры и вернул дело на новое рассмотрение. Кассационное постановление по делу Ципиновой имеет ярко выраженную обвинительную направленность, суд превысил свои полномочия, оценивая доказательства и их достоверность, заявил защитник Ципиновой.

Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики сегодня начал рассмотрение апелляционного представления по второму оправдательному приговору в отношении адвоката Дианы Ципиновой, пишет "Слово защите".

Сотрудник полиции, проходящий потерпевшим по делу в отношении Дианы Ципиновой, на заседание не явился.

Прокурор в прениях просил отменить приговор и вынести частное определение в отношении судьи Урванского районного суда, оправдавшего Диану. Ципинову защищают сразу несколько коллег: Руслан Кубанов, Ольга Чуденцева, Нвер Гаспарян, Рустам Тарханов и Сурен Натанов. Всё они просили суд оставить в силе оправдательный приговор.

Адвокаты заявляют, что суд первой инстанции продемонстрировал безупречную аргументацию в вынесении приговора. Они добавили, что нет необходимости слушать свидетелей, есть видеозаписи, подтверждающие невиновность Ципиновой, пишет телеграм-канал Союза молодых адвокатов, который вел текстовую трансляцию с заседания.

.

Силовики выталкивают Диану Ципинову из отделения полиции. 2020 г. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=Df9Byl6WQmwТрех адвокатов - Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову - полицейские силой вытолкали из здания, запись инцидента можно посмотреть в видеосюжете "Кавказского узла". По словам Маговой, во время инцидента Людмила Кочесокова "упала на бетонную плиту". "Я ударилась головой о металлическую дверь [...] Потом началась потасовка, вследствие чего мы получили различные телесные повреждения", - сообщила адвокат.

Сама Диана выступить в прениях отказалась. Последнее слово Диане Ципиновой назначено на 20 февраля.

Союза молодых адвокатов 17 февраля запустил акцию "Письмо Диане": адвокаты писали ей слова поддержки. В частности, опубликованы письма адвокатов из Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, Дагестана.

Напомним, в мае 2020 года Диана Ципинова была среди трех адвокатов, которые вызвались оказать юридическую помощь коллеге Ратмиру Жилокову после его задержания в Нарткале. Они приехали к отделению полиции и 40 минут не могли добиться, чтобы их пропустили к Жилокову.

Силовикам не понравилось, что адвокаты ведут съемку, и они силой выдворили их из здания. По версии следствия, Ципинова ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову.

Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Найденное оружие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:16, 11 февраля 2026
За неделю со 2 по 8 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертвы не зафиксированы
Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42, 6 февраля 2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Военные на СВО. Фото: Минобороны России
13:25, 30 января 2026
Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России
Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
11:55, 19 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59, 9 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, Юга.ру Рамадан

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Последние записи в блогах
Фото
17:51, 17 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
«Эркин Ёзен»  - поселок для малоимущих или «дворянское гнездо»?
Фото
12:08, 16 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Темные ночи. О судебных спорах и неосвещенном микрорайоне.
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Руфат Сафаров. Фото: https://moderator.az/
18 февраля 2026, 11:59
ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского правозащитника Сафарова

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
17 февраля 2026, 23:57
Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Стоп-кадр: "Чрезвычайная ситуация на территории газонакопительной станции в Новом Хушете". Фото: "Молодежка" / Telegram-канал
17 февраля 2026, 19:16
Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17 февраля 2026, 16:58
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше