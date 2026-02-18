Пять адвокатов попросили оставить в силе оправдательный приговор Ципиновой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура требует отменить оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой. В Верховном суде Кабардино-Балкарии ее защищают пять коллег, которые призвали оставить в силе решение.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря Урванский райсуд, повторно рассмотревший дело Дианы Ципиновой, вновь оправдал ее. При этом обвинение требовало для Ципиновой 2,5 года колонии-поселения, сообщил телеграм-канал Союза молодых адвокатов. Прокуратура оспорила второй оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой, потребовав вернуть дело на новое рассмотрение. Защита Ципиновой раскритиковала позицию ведомства.

7 июля 2023 года Урванский райсуд не нашел состава преступления в действиях адвоката Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор, но кассационный суд в Пятигорске удовлетворил требования прокуратуры и вернул дело на новое рассмотрение. Кассационное постановление по делу Ципиновой имеет ярко выраженную обвинительную направленность, суд превысил свои полномочия, оценивая доказательства и их достоверность, заявил защитник Ципиновой.

Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики сегодня начал рассмотрение апелляционного представления по второму оправдательному приговору в отношении адвоката Дианы Ципиновой, пишет "Слово защите".

Сотрудник полиции, проходящий потерпевшим по делу в отношении Дианы Ципиновой, на заседание не явился.

Прокурор в прениях просил отменить приговор и вынести частное определение в отношении судьи Урванского районного суда, оправдавшего Диану. Ципинову защищают сразу несколько коллег: Руслан Кубанов, Ольга Чуденцева, Нвер Гаспарян, Рустам Тарханов и Сурен Натанов. Всё они просили суд оставить в силе оправдательный приговор.

Адвокаты заявляют, что суд первой инстанции продемонстрировал безупречную аргументацию в вынесении приговора. Они добавили, что нет необходимости слушать свидетелей, есть видеозаписи, подтверждающие невиновность Ципиновой, пишет телеграм-канал Союза молодых адвокатов, который вел текстовую трансляцию с заседания.

. Трех адвокатов - Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову - полицейские силой вытолкали из здания, запись инцидента можно посмотреть в видеосюжете "Кавказского узла". По словам Маговой, во время инцидента Людмила Кочесокова "упала на бетонную плиту". "Я ударилась головой о металлическую дверь [...] Потом началась потасовка, вследствие чего мы получили различные телесные повреждения", - сообщила адвокат.

Сама Диана выступить в прениях отказалась. Последнее слово Диане Ципиновой назначено на 20 февраля.

Союза молодых адвокатов 17 февраля запустил акцию "Письмо Диане": адвокаты писали ей слова поддержки. В частности, опубликованы письма адвокатов из Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, Дагестана.

Напомним, в мае 2020 года Диана Ципинова была среди трех адвокатов, которые вызвались оказать юридическую помощь коллеге Ратмиру Жилокову после его задержания в Нарткале. Они приехали к отделению полиции и 40 минут не могли добиться, чтобы их пропустили к Жилокову.

Силовикам не понравилось, что адвокаты ведут съемку, и они силой выдворили их из здания. По версии следствия, Ципинова ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову.

Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.