Адвокаты Кабардино-Балкарии поддержали коллег после инцидента в Нарткале

27 мая 2020, 23:16

Адвокатская палата Кабарадино-Балкарии обратилась к прокурору и главе МВД региона с просьбой разобраться в ситуации с применением силы к адвокатам в Нарткале. Одна из участниц инцидента потребовала возбудить уголовное дело против силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая в группе "Другой Нальчик" в Facebook появилось видео конфликтной ситуации с участием нескольких мужчин в полицейской форме и трех женщин, представившихся адвокатами. Автор видео утверждает, что инцидент, во время которого к женщинам применялась физическая сила, произошел в ночь на 21 мая в Урванском ОМВД в Нарткале. Пользователи соцсетей призвали придать ситуации широкую огласку, а глава Федеральной адвокатской палаты счел действия силовиков в Нарткале "грубейшим нарушением профессиональных прав адвокатов и требований закона" и обратился к главе МВД России.

В описании к видео утверждается, что три женщины-адвокаты прибыли в отделение полиции, чтобы представлять интересы своего коллеги Ратмира Жилокова, который был задержан правоохранителями. Сотрудникам полиции не понравилось, что их снимают, из-за чего "началась суматоха", в результате которой одна женщина была задержана и провела несколько часов в отделении полиции. "Все четверо написали заявление в управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии", - сказано в комментарии к ролику.

Члены адвокатской палаты Кабардино-Балкарии на общем собрании 26 мая решили обратиться к прокурору региона и главе МВД республики с просьбой разобраться в ситуации в Нарткале и принять соответствующие меры к нарушителям, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в палате. По мнению членов палаты, во время инцидента были нарушены права адвокатов при исполнении ими должностных обязанностей.

Кроме того, советом региональной адвокатской палаты решено также обратиться с аналогичным заявлением в Минюст и Общественную палату республики, отмечалось в сообщении на странице палаты в Instagram. "Также комиссии по защите прав адвокатов адвокатской палаты Кабардино-Балкарии поручено рассмотреть обращение адвокатов (Натальи Маговой, Дианы Ципиновой и Людмилы Кочесоковой) и вынести заключение", – отмечалось в сообщении.

Ранее адвокат Наталья Магова сообщала, что во время инцидента Людмила Кочесокова "упала на бетонную плиту". "Я ударилась головой о металлическую дверь [...] Потом началась потасовка, вследствие чего мы получили различные телесные повреждения. После инцидента мы подверглись судмедэкспертизе на основании постановления следователя и прошли медосвидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови", – сообщила адвокат.

Приехавшие к зданию отдела полиции в Нарткале 20 мая трое адвокатов 40 минут пытались добиться того, чтобы их пустили к подзащитному, сообщила одна из участниц инцидента, адвокат Кабардино-Балкарской коллегии адвокатов Наталья Магова.

"Мы приехали к зданию полиции около 23.00. У нас были ордера на защиту, адвокатские удостоверения, маски и перчатки. (Мы) простояли возле дверей минут 40, нас не пропускали в здание. Нам все время говорили, что такого задержанного у них нет. Мы настаивали на том, что нам достоверно известно, что задержанный адвокат Жилоков там. Потом вышел начальник ОВД, который нам сказал, что задержанный у них, но мы туда не зайдем", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Магова.

Напомним, что 30 апреля власти Кабардино-Балкарии продлили все ранее введенные ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, обязав жителей республики носить маски в общественных местах.

После этого, по словам Маговой, адвокаты обратились в следственный отдел по Урванскому району, позвонили дежурному прокурору и по "горячим линиям". "Дежурному прокурору Урванского района мы не смогли дозвониться. Мы даже поехали к зданию прокуратуры, но там никого не было. Мы позвонили дежурному прокурору по республике. Он нам сказал, чтобы мы вернулись к зданию полиции, что сейчас туда подъедет дежурный прокурор района. Мы вернулись, и чтобы зафиксировать факт того, что нас не пускают в здание отдела полиции, включили камеру мобильного телефона, и попытались зайти", - продолжила адвокат.

По ее словам, вышедшие из здания силовики "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", а одного из адвокатов - Диану Ципинову, забрали и надели на нее наручники, отобрав у нее телефон. Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в вестибюле здания отдела полиции, уточнила Магова. После этого Магова и адвокат Людмила Кочесокова, оставшись на улице, "начали снова обзванивать всех, кто имел полномочия вмешаться в ситуацию", отметила Магова. Через некоторое время, около 02.30 ночи, по ее словам, к отделу полиции приехали сотрудники отдела собственной безопасности МВД республики.

Другая участница инцидента в Нарткале, адвокат Диана Ципинова, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что после задержания ее завели на третий этаж и заперли в каком-то кабинете.

"Со мной там находились четверо или пятеро мужчин, они меня никуда не выпускали. А когда поняли, что кабинет, в котором я находилась, выходит окнами на улицу, и что с улицы могут услышать шум, меня (выставили) в коридор и не подпускали ни к одному окну. Меня окружили семь (силовиков), которые не давали мне пошевелиться. Мне скрутили руки, и я орала, что мне их поломают", - пожаловалась Ципинова.

По ее словам, наручники сняли только после вмешательства сотрудников отдела собственной безопасности МВД по региону. Здание полиции Ципинова, по ее словам, покинула только утром. Адвокат предположила, что причиной ее задержания явилось то, что она с 2018 года защищает человека по уголовному делу, в котором потерпевшим признан родственник силовика.

После инцидента Ципинова обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а также к руководителю регионального отделения Следкома с заявлением, в котором попросила провести проверку действий начальника отдела полиции, а также всех сотрудников, которые участвовали в ее задержании, и по ее итогам возбудить уголовное дело в отношении них.

Адвокаты, которые стали участниками конфликта, ранее заявляли, что их профессиональные права были нарушены, а действия силовиков должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Адвокат Родион Жилоков оказался в отделе полиции после инцидента со своей доверительницей. "Вечером около 21.00 20 мая моя доверительница позвонила мне и сообщила, что к ней приехали полицейские, что они ее задерживают и (хотят) доставить в отдел. Я подъехал к ней. Там были пять человек в гражданском и четверо в форме полиции […] Пока мы разговаривали, подъехал начальник (отдела силового ведомства), который приказал своим подчиненным надеть наручники на мою доверительницу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Жилоков.

По его словам, на его вопрос об основаниях задержания его доверительницы, силовик "подошел и уперся в адвоката лбом". "Я отодвинул его и предложил ему держаться от меня на расстоянии. После этого он схватился за мою правую руку двумя руками и начал выкручивать ее мне. По его указанию все его подчиненные набросились на меня и скрутили мне руки. Я при этом никакого сопротивления не оказывал", - пояснил адвокат.

По дороге в отдел полиции Жилоков, по его словам, попросил сотрудников освободить ему одну руку, после чего позвонил своим коллегам. Адвокат добавил, что был доставлен в отдел полиции, где в одном из кабинетов под присмотром двух сотрудников просидел до 08.00 утра, при этом его ни о чем не спрашивали. Один из сотрудников, по словам адвоката, составил рапорт, что адвокат "не подчинился законным требованиям полиции", а также был без маски.

В МВД Кабардино-Балкарии получить комментарий корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось. По состоянию на 22.45 мск сегодня, на сайтах и страницах в социальных сетях МВД, Следственного комитета и прокуратуры России и Кабардино-Балкарии нет информации о происшествии в Нарткале.