Колокольцев проинформирован о насилии над адвокатами в Нарткале

26 мая 2020, 23:33

Глава Федеральной адвокатской палаты Юрий Пилипенко обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву после инцидента с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая в группе "Другой Нальчик" в Facebook появилось видео, на котором запечатлена конфликтная ситуация с участием нескольких мужчин в полицейской форме и трех женщин, представившихся адвокатами. Автор видео утверждает, что инцидент, во время которого к женщинам применялась физическая сила, произошел в ночь на 21 мая в Урванском ОМВД в Нарткале. Пользователи соцсетей призвали придать ситуации широкую огласку.

В описании к видео утверждается, что три женщины-адвокаты прибыли в отделение полиции, чтобы представлять интересы своего коллеги Ратмира Жилокова, который был задержан правоохранителями. Сотрудникам полиции не понравилось, что их снимают, из-за чего "началась суматоха", в результате которой одна женщина была задержана и провела несколько часов в отделении полиции. "Все четверо написали заявление в управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии", - сказано в комментарии к ролику.

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко счел действия силовиков в Нарткале "грубейшим нарушением профессиональных прав адвокатов и требований закона". По этому поводу он обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, заявила пресс-служба ФПА.

"Обращение направлено в связи с поступившей информацией о незаконном задержании сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Урванский" адвоката АП Кабардино-Балкарской Республики, насильственных действиях по отношению к нему и приглашенным его родственниками адвокатам [...] Юрий Пилипенко указал, что считает [...] действия сотрудников полиции не только недопустимыми, но и требующими принципиальной оценки руководства МВД", - указано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ФПА.

Правоохранители не имели никаких оснований для задержания Ратмира Жилокова, заявила "Адвокатской газете" одна из адвокатов, Наталья Магова. По ее словам, она и еще два адвоката, Людмила Кочесокова и Диана Ципинова, хотели заснять на телефон факт их недопуска к Жилокову, чтобы "приобщить полученный видеоматериал к жалобам в различные инстанции". После того как женщины вошли в помещение, несколько мужчин, один из которых назвался начальником отдела, вытолкали их на улицу.

"Людмила Кочесокова упала на бетонную плиту, я ударилась головой о металлическую дверь [...] Потом началась потасовка, вследствие чего мы получили различные телесные повреждения. После инцидента мы подверглись судмедэкспертизе на основании постановления следователя и прошли медосвидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови", – сообщила адвокат.

Магова утверждает, что полицейские затащили Диану Ципинову в здание отдела и "продержали в наручниках до приезда сотрудников собственной безопасности МВД".

Начальником ОМВД по Урванскому району, который расположен в Нарткале, является Родион Шогенов, указано на сайте МВД Кабардино-Балкарии.

Сама Ципинова заявила, что в здании отдела она "получала угрозы о насилии сексуального характера группой лиц", сообщило издание "Адвокатская улица". "Вы же понимаете: их слово – против нашего слова, которое не очень сильно в России. Если мы не фиксируем правонарушения, то они просто остаются на уровне "мы пожаловались – и нарушения не подтвердились", – сказала Ципинова.

Участники конфликта считают, что их профессиональные права были нарушены, а действия силовиков должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По состоянию на 23.15 мск 26 мая на сайтах и страницах в социальных сетях МВД, Следственного комитета и прокуратуры России и Кабардино-Балкарии нет информации о происшествии в Нарткале.