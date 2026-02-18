ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского правозащитника Сафарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить 4000 евро правозащитнику Руфату Сафарову за нарушение его права на справедливое судебное разбирательство в 2016 году.

Как писал "Кавказский узел", Руфат Сафаров работал следователем Зердабской районной прокуратуры. В январе 2016 года он был арестован, а в сентябре того же года приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства Азербайджана. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу Руфата Сафарова, который пожаловался на свой арест, проведенный в 2016 году, сообщает сегодня JAMnews.

"Сафаров утверждал, что был осужден на основании ложных обвинений, и ему не была предоставлена возможность их оспорить. Суд определил размер компенсации в размере 4 тысячи евро за материальный ущерб и 1 тысячи евро за судебные издержки", - говорится в публикации.

Решение по делу Сафарова датировано 17 февраля и размещено на сайте ЕСПЧ. Согласно документу, суд признал, что власти Азербайджана допустили в деле Руфата Сафарова нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека (Право на справедливое судебное разбирательство).

Сафаров в жалобе ЕСПЧ заявил, что не имел возможности "обеспечить явку свидетелей в свою защиту и/или допрос свидетелей", а также "жаловался на нарушение его права на достаточное время для подготовки защиты", указано в решении суда.

Сафаров больше года находится под стражей по новому уголовному делу

Напомним, Руфат Сафаров - исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты". Он находится под арестом с декабря 2024 года по обвинению в мошенничестве и хулиганстве. Задержание Сафарова помешало ему вылететь в США, где 10 декабря 2024 года его заочно наградили премией Госдепартамента.

Руфату Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имангулиева, который передал 60 тысяч манатов (около 36 тысяч долларов) для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинения, связав их со своей правозащитной деятельностью.

29 сентября 2025 года Сафаров заявил суду о провокации силовиков в день его задержания. По словам Сафарова, на подземной парковке он подвергся нападению, после чего схватил напавшего за ремень и позвал охранника, однако сразу появилась полицейская машина, и правозащитника задержали.

8 декабря 2025 года были заслушаны показания Натига Имангулиева. Озвученная на заседании версия потерпевшего о месте, где произошел конфликт, вошла в противоречие с материалами, предоставленными защитой. Кроме того, по данным сотовых операторов, до инцидента Имангулиев был на связи с полицейскими, которые вскоре задержали Сафарова.

На другом заседании суда Натиг Имангулиев признал, что не проходил медобследования, хотя в материалах следствия есть заключение врачей. Показания потерпевшего стали новым подтверждением версии о фабрикации дела и невиновности Сафарова.