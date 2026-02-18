×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:59, 18 февраля 2026

ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского правозащитника Сафарова

Руфат Сафаров. Фото: https://moderator.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить 4000 евро правозащитнику Руфату Сафарову за нарушение его права на справедливое судебное разбирательство в 2016 году.

Как писал "Кавказский узел", Руфат Сафаров работал следователем Зердабской районной прокуратуры. В январе 2016 года он был арестован, а в сентябре того же года приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства Азербайджана. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

Сотрудник полиции задерживает активиста. Фото Азиза Каримова для
16:29 23.01.2026
Правозащитники призвали Совет Европы отреагировать на кризис с правами человека в Азербайджане
В преддверии зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы правозащитная кампания "Конец репрессиям в Азербайджане" призвала структуры Совета Европы запустить в отношении Баку "процедуру совместного реагирования", указав, что Азербайджан не соблюдает свои обязательства перед организацией в области прав человека.

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу Руфата Сафарова, который пожаловался на свой арест, проведенный в 2016 году, сообщает сегодня JAMnews.

"Сафаров утверждал, что был осужден на основании ложных обвинений, и ему не была предоставлена возможность их оспорить. Суд определил размер компенсации в размере 4 тысячи евро за материальный ущерб и 1 тысячи евро за судебные издержки", - говорится в публикации.

Решение по делу Сафарова датировано 17 февраля и размещено на сайте ЕСПЧ. Согласно документу, суд признал, что власти Азербайджана допустили в деле Руфата Сафарова нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека (Право на справедливое судебное разбирательство).

Сафаров в жалобе ЕСПЧ заявил, что не имел возможности "обеспечить явку свидетелей в свою защиту и/или допрос свидетелей", а также "жаловался на нарушение его права на достаточное время для подготовки защиты", указано в решении суда.

Сафаров больше года находится под стражей по новому уголовному делу

Напомним, Руфат Сафаров - исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты". Он находится под арестом с декабря 2024 года по обвинению в мошенничестве и хулиганстве. Задержание Сафарова помешало ему вылететь в США, где 10 декабря 2024 года его заочно наградили премией Госдепартамента.

Руфату Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имангулиева, который передал 60 тысяч манатов (около 36 тысяч долларов) для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинения, связав их со своей правозащитной деятельностью. 

29 сентября 2025 года Сафаров заявил суду о провокации силовиков в день его задержания. По словам Сафарова, на подземной парковке он подвергся нападению, после чего схватил напавшего за ремень и позвал охранника, однако сразу появилась полицейская машина, и правозащитника задержали.

8 декабря 2025 года были заслушаны показания Натига Имангулиева. Озвученная на заседании версия потерпевшего о месте, где произошел конфликт, вошла в противоречие с материалами, предоставленными защитой. Кроме того, по данным сотовых операторов, до инцидента Имангулиев был на связи с полицейскими, которые вскоре задержали Сафарова.

На другом заседании суда Натиг Имангулиев признал, что не проходил медобследования, хотя в материалах следствия есть заключение врачей. Показания потерпевшего стали новым подтверждением версии о фабрикации дела и невиновности Сафарова.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Арестованные по делу Meydan TV. Фото и коллаж: Meydan TV https://www.meydan.tv/az/article/meydan-tv-isi-uzr%c9%99-m%c9%99hk%c9%99m%c9%99nin-hazirliq-iclasi-kecirilib/
09:01, 18 февраля 2026
Силовики сочли нарушением протест журналистов Meydan TV в зале суда
Кадр Шахин Шыхлински на судебном заседании в Екатеринбурге по делу об убийстве и покушении на убийство. Фото: Caliber / Telegram-канал
21:53, 17 февраля 2026
Обвинение запросило длительные сроки для членов азербайджанской диаспоры Урала
Рубен Варданян. Фото: Служба государственной безопасности Азербайджана
13:04, 17 февраля 2026
Близкие Варданяна раскритиковали приговор бакинского суда
Рубен Варданян. Фото: https://musavat.biz/ru
11:07, 17 февраля 2026
Варданян осужден на 20 лет лишения свободы
Руфат Сафаров. Фото: https://jam-news.net/ru
10:30, 17 февраля 2026
Руфат Сафаров назвал свое уголовное дело местью за правозащитную работу
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, Юга.ру Рамадан

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
16:06, 17 февраля 2026
Ветер с Апшерона
33
Короля все еще играет свита
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:43, 3 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Оно нам не нужно
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
17 февраля 2026, 23:57
Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Стоп-кадр: "Чрезвычайная ситуация на территории газонакопительной станции в Новом Хушете". Фото: "Молодежка" / Telegram-канал
17 февраля 2026, 19:16
Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17 февраля 2026, 16:58
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Задержание выходца из Чечни в Армении. Скриншот видео https://www.police.am/news/view/police100226.html
17 февраля 2026, 14:04
Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше