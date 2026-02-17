Руфат Сафаров назвал свое уголовное дело местью за правозащитную работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель "Линии защиты" Руфат Сафаров на заседании суда в Баку назвал свое уголовное преследование политическим заказом в отместку за правозащитную деятельность. Свидетель, выступивший на заседании, не подтвердил версию следствия.

Как писал "Кавказский узел", 26 января на заседании суда по делу Руфата Сафарова потерпевший Натиг Имангулиев признал, что не проходил медобследования, хотя в материалах следствия есть заключение врачей. Показания потерпевшего стали новым подтверждением версии о фабрикации дела и невиновности Сафарова.

8 декабря 2025 года были заслушаны показания Натига Имангулиева. Озвученная на заседании версия потерпевшего о месте, где произошел конфликт, вошла в противоречие с материалами, предоставленными защитой. Кроме того, по данным сотовых операторов, до инцидента Имангулиев был на связи с полицейскими, которые вскоре задержали Сафарова.

16 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу Руфата Сафарова. В отличие от предыдущих заседаний, вчера правозащитник был помещен в стеклянную клетку, а не сидел рядом с адвокатами, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" мать активиста Тахира Тахиргызы.

По ее словам, суд объяснил это тем, что на предыдущем заседании Сафаров вступил в словесную перепалку с гособвинителем. "Руфат заявил, что ему все равно, где находиться (в клетке или рядом с адвокатами), поскольку все, включая прокурора и судей, прекрасно знают, что он был арестован по политическому заказу в отместку за правозащитную деятельность, критику силовиков, и он не ожидает справедливого приговора. Но он попросил суд хотя бы дать ему возможность защищать себя, не ограничивать возможность говорить правду", - рассказала Тахиргызы.

Исполнительному директору правозащитной организации "Линия защиты" Руфату Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имангулиева, который передал 60 тысяч манатов (около 36 тысяч долларов) для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. 29 сентября 2025 года Сафаров заявил суду о провокации силовиков в день его задержания. По словам Сафарова, на подземной парковке он подвергся нападению, после чего схватил напавшего за ремень и позвал охранника, однако сразу появилась полицейская машина, и правозащитника задержали.

Затем, по словам Тахиргызы, на заседании в качестве свидетеля выступил Эльдар Гаджиев, работающий охранником в паркинге, где произошел инцидент между Сафаровым и Имангулиевым.

Таким образом, он не подтвердил версию следствия

"Перед началом показаний свидетеля Руфат сказал пожилому охраннику, что он в курсе, что его также забирали в полицию и держали там два дня, чтобы взять у него показания против него. Руфат сказал пожилому человеку, что он может говорить что угодно, чтобы ему больше не причинили вреда. Однако мужчина сказал, что не видел инцидента, и когда он пришел туда, Руфата уже задержала полиция. Таким образом, он не подтвердил версию следствия о том, что Руфат причинил потерпевшему телесные повреждения", - рассказала мать активиста.

По ее словам, отвечая на вопросы защиты, свидетель сказал, что его самого также четверо полицейских в масках посадили в машину и отвезли в полицейский участок, где держали два дня. Допрос Гаджиева продолжится на следующем судебном заседании.

Адвокат Ровшана Рагимли сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что защита подала ходатайство о расследовании доходов Имангулиева, который утверждает, что давал деньги на покупку земельного участка, и попросила направить соответствующий запрос в министерство труда и социальной защиты населения.

По ее словам, Руфат Сафаров также подал ходатайство о направлении запроса в наркологический центр для того, чтобы выяснить, употреблял ли Имангулиев наркотики. Сафаров пояснил, что сам в прошлом работал следователем, и порой поведение человека вызывает подозрения относительно его наркозависимости. Суд удовлетворил оба ходатайства.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание суда назначено на 2 марта. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Руфат Сафаров был задержан в Баку 3 декабря 2024 года, а затем арестован по обвинению в мошенничестве и хулиганстве. Он отверг обвинения, связав их со своей правозащитной деятельностью. Задержание Сафарова помешало ему вылететь в США, где 10 декабря 2024 года его заочно наградили премией Госдепартамента.

Руфат Сафаров – сын сооснователя правящей партии "Ени Азербайджан" Эльдара Сабироглу (Сафарова), который был депутатом парламента с 1995 по 2000 годы, а затем до 2013 года возглавлял пресс-службу Минобороны. В 2019 году Руфат Сафаров получал угрозы с требованием прекратить оппозиционную деятельность. Угрозы расправы над ним поступили также его матери. В мае 2022 года Сафаров был одним из организаторов митинга против преследования активистов и журналистов, и угрозы арестом передавались ему через отца.

Ранее Сафаров работал следователем Зердабской районной прокуратуры. В сентябре 2016 года он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Сам Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства Азербайджана. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".