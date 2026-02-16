×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
14:37, 16 февраля 2026

Слова об обстрелах азербайджанского посольства на Украине указали на отсутствие прогресса в отношениях Москвы и Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об атаках на посольство этой страны в Киеве отражают напряженность в отношениях Баку и Москвы и отсутствие прогресса в ее разрешении. 

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "много раз" во время контактов с Москвой Баку поднимал вопрос о повреждениях посольства страны на Украине. По его словам, Азербайджан после первого повреждения передал "российским коллегам все координаты дипломатических ведомств", а также "выступал со специальным заявлениями, был приглашен посол и была объявлена нота". При этом, добавил Алиев, всего было три взрыва и это является "недружественным шагом".  По мнению МИД России, заявление о преднамеренной атаке на посольство не соответствует действительности.

Обстрелы азербайджанского посольства в Киеве со стороны России отражают напряженность в двусторонних отношениях, что связано с упорным нежеланием Москвы принести извинения за сбитый азербайджанский пассажирский самолет, наказать виновных и выплатить компенсации за человеческие потери и уничтожение лайнера, сказал в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” бакинский аналитик Шахин Гаджиев. 

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Гаджиев обратил внимание на то, что два обстрела состоялись после крушения самолета АZAL.

 МИД Азербайджана вызывал посла России в республике Михаила Евдокимова для вручения ноты протеста, ведомство назвало недопустимыми атаки на дипломатические представительства страны на Украине и потребовало провести расследование.

«Этот случай произошел уже после того, как в октябре 2025 года в Душанбе встретились президенты Азербайджана и России, то есть, как оказалось эти переговоры не сняли напряженность в двусторонних отношениях, а лишь на время сгладили противоречия», - сказал эксперт. 

По словам Гаджиева, признаков к разрядке напряженности в азербайджано-российских отношениях нет, поскольку стороны не демонстрируют намерения отступать от своих позиций. В частности, в Екатеринбурге был вынесен обвинительный приговор по резонансному делу братьев Сафаровых, по которому был осужден также руководитель азербайджанской диаспоры региона Шахин Шихлински.  А в Азербайджане в очередной раз был продлен арест гражданам РФ вопреки призывам российской стороны освободить их

Вместе с тем, по словам Гаджиева, несмотря на политическую напряженность в двусторонних отношениях, экономические связи продолжаются и развиваются.  Однако, эксперт привел случаи, когда на уровне чиновников создаются препятствия для азербайджанских водителей, поставляющих овощи в Россию.

Но, как подчеркнул аналитик, Азербайджан настаивая на выполнении своих требований в связи с крушением самолета, избегает дальнейшей эскалации и отвечает на игнорирование Россией его интересов, продолжением гуманитарной помощи Украине.  

Член Комитета парламента Азербайджана по международным отношениям, политолог Расим Мусабеков считает, что заявление президента Ильхама Алиева об обстреле посольства Азербайджана в Киеве адресовано, не только международной аудитории, но и России. Суть заявления заключалась в том, чтобы “Россия цивилизовано выстраивала и поддерживала бы отношения” с Азербайджаном, сказал Мусабеков. 

При этом он обратил внимание на то, что атакам подвергалась инфраструктура госнефтекомпании Азербайджана SOCAR на Украине. При таком подходе, по мнению Мусабекова, не может идти речи не только о стратегическом партнерстве, но даже о добрососедстве. «Для установления добрых отношений с российской стороны должны быть адекватные их духу действия, учитывающие суверенные интересы Азербайджана»,- отметил политолог Мусабеков.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

