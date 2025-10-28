×

Кавказский узел

17:54, 28 октября 2025

Арест восьми россиян в Баку продлен на три месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил еще на три месяца срок содержания под стражей восьми граждан России, обвиненных в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Один из них пожаловался на отсутствие эффективной медицинской помощи.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. 16 июля стало известно, что родственницы некоторых арестованных в Баку россиян смогли увидеться с ними, а российский консул назвал условия их содержания хорошими. 

В число восьми арестованных входят 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда (однофамильцы, не родственники), 41-летний Антон Драчев, 23-летний Сергей Софронов, 40-летний Игорь Заболотских, 22-летний студент из Петербурга Дмитрий Федоров, 25-летний психолог Алексей Васильченко и 38-летний разработчик Валерий Дулов. Еще один арестованный в Азербайджане россиянин - 35-летний Александр Вайсеро из Екатеринбурга, он присутствовал вместе с перечисленными на видео, которое распространили азербайджанские силовики после их задержания. 

Решение суда о продлении срока ареста восьмерым россиянам на три месяца было принято 24 октября, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов, который представляет интересы Дмитрия Федорова. 

По словам защитника, Федоров не признает себя виновным. В следственном изоляторе у него возникли проблемы со здоровьем. «Хотя Дмитрий Федоров был прооперирован в лечебном учреждении Пенитенциарной службы, ему там не оказывается должной медицинской помощи, не предоставляется необходимых лекарств. Сегодня я прибыл в главное медицинское управление Минюста в связи с полученной от родителей Федерова информацией, но меня там не приняли», - сказал Садыгов.

Информацию о продлении срока ареста россиян подтвердил и адвокат Джавад Джавадов, представляющий интересы Алексея Васильченко. По словам адвоката, Васильченко также не признает себя виновным. 

Алексей Васильченко - уроженец Норильска, в Баку работал в IT-сфере. Джавадов отметил, что Васильченко не имеет жалоб на обращение с ним, но из-за отсутствия родственников в Азербайджане он не получает передачи, а в целом арест в другой стране гнетуще действует на молодого человека.

«Алексей и его родители очень надеются, что преодоление напряженности в двусторонних отношениях благоприятно скажется на судьбе арестованных россиян в Баку и они будут освобождены из заключения», - сказал Джавадов, выразив надежду также на освобождение арестованных в России после ухудшения двусторонних отношений азербайджанцев.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Признаки разрядки напряженности в отношениях двух стран появились лишь в октябре: первая за долгое время встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе, а 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджана" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены. 19 октября Картавых вылетел в Россию. 25 октября в Москву прибыл и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов, а в Баку в тот же день прилетел предприниматель из Воронежа, один из лидеров местной диаспоры Юсиф Халилов, который был арестован в РФ по делу о взятке. 

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

