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23:22, 4 июля 2025

Уроженка Азербайджана оштрафована за проукраинские лозунги в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Женщину, которая "выкрикивала экстремистские лозунги в общественном месте", задержала полиция Сочи, ей назначен административный штраф. В официальном канале силовики опубликовали видео с ее раскаянием. 

О задержании 40-летней жительницы Сочи сообщили местные правоохранительные органы, опубликовав видео с задержанной. Лицо женщины на записи скрыто. 

"Данное приветствие я крикнула необдуманно, ошибочно, неосознанно. В настоящее время в этом глубоко раскаиваюсь, понимаю это, осознаю теперь", - говорит женщина на записи. 

Женщина “выкрикивала экстремистские лозунги в общественном месте” и была задержана сотрудниками центра “Э” и  управления ФСБ после жалоб очевидцев, говорится в сообщении официального Telegram-канала полиции Сочи. 

На задержанную составили административный протокол по статье о пропаганде экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Суд признал женщину виновной и назначил административный штраф, утверждается в публикации. Сумма штрафа в сообщении МВД не уточняется, указанная статья предусматривает для граждан от 1 до 2 тысяч рублей штрафа.

В картотеке Центрального районного суда Сочи есть административное дело против Эсмиры Бабаевой. Материалы поступили в суд утром 3 июля и сразу были переданы судье, информации о результатах рассмотрения дела на сайте суда нет. 

По утверждению источника, задержанная уроженка Азербайджана выкрикивала проукраинский лозунг, возмущаясь кризисом в отношениях Баку и Москвы, утверждает источник. “Женщина таким образом хотела выразить протест в связи с возникшим напряжением в российско-азербайджанских отношениях (сама Эсмира гражданка России, но родилась и какое-то время жила в Азербайджане)", - говорится в публикации Telegram-канала Baza.

Материалы об ухудшении отношений Азербайджана и России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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Автор: "Кавказский узел"

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