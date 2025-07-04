Уроженка Азербайджана оштрафована за проукраинские лозунги в Сочи

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Женщину, которая "выкрикивала экстремистские лозунги в общественном месте", задержала полиция Сочи, ей назначен административный штраф. В официальном канале силовики опубликовали видео с ее раскаянием.

О задержании 40-летней жительницы Сочи сообщили местные правоохранительные органы, опубликовав видео с задержанной. Лицо женщины на записи скрыто.

"Данное приветствие я крикнула необдуманно, ошибочно, неосознанно. В настоящее время в этом глубоко раскаиваюсь, понимаю это, осознаю теперь", - говорит женщина на записи.

Женщина “выкрикивала экстремистские лозунги в общественном месте” и была задержана сотрудниками центра “Э” и управления ФСБ после жалоб очевидцев, говорится в сообщении официального Telegram-канала полиции Сочи.

На задержанную составили административный протокол по статье о пропаганде экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Суд признал женщину виновной и назначил административный штраф, утверждается в публикации. Сумма штрафа в сообщении МВД не уточняется, указанная статья предусматривает для граждан от 1 до 2 тысяч рублей штрафа.

В картотеке Центрального районного суда Сочи есть административное дело против Эсмиры Бабаевой. Материалы поступили в суд утром 3 июля и сразу были переданы судье, информации о результатах рассмотрения дела на сайте суда нет.

По утверждению источника, задержанная уроженка Азербайджана выкрикивала проукраинский лозунг, возмущаясь кризисом в отношениях Баку и Москвы, утверждает источник. “Женщина таким образом хотела выразить протест в связи с возникшим напряжением в российско-азербайджанских отношениях (сама Эсмира гражданка России, но родилась и какое-то время жила в Азербайджане)", - говорится в публикации Telegram-канала Baza.

Материалы об ухудшении отношений Азербайджана и России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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