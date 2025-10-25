Освобожденный в России азербайджанский предприниматель прибыл в Баку

После освобождения редактора агентства "Sputnik Азербайджан" Евгения Белоусова азербайджанские СМИ сообщили о прибытии в Баку предпринимателя из Воронежа и одного из лидеров местной диаспоры Юсифа Халилова, который был арестован по делу о взятке.

Как писал "Кавказский узел", на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Признаки разрядки напряженности в отношениях двух стран появились лишь в октябре: первая за долгое время встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе, а 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджана" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены. 19 октября Картавых вылетел в Россию. Сегодня в Москву прибыл и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

В Воронеже освобождён арестованный в августе этого года азербайджанский бизнесмен, владелец рынка "Алексеевский" Юсиф Халилов. Халилов сегодня прибыл в Азербайджан, сообщает APA со ссылкой на сына Халилова.

Ленинский райсуд Воронежа 17 августа, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу предпринимателю и владельцу Алексеевского рынка, одному из лидеров азербайджанской диаспоры Юсифу Халилову, он был арестован по делу о даче взятки до 14 октября, сообщал 18 августа "Коммерсант".

По версии следствия, бизнесмен дал 330 тысяч рублей врачу-дерматовенерологу военно-врачебной комиссии областного военкомата за справку, по которой сын Халилова признавался негодным к службе — ему выдали военный билет с соответствующей пометкой, сообщало 20 августа издание "Воронеж1".

После ареста Халилова Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск горадминистрации к предпринимателю, признав незаконным возведение ряда принадлежащих ему построек. Под снос пойдет двухэтажный гараж площадью 334,4 квадратных метра. Кроме того, суд обязал его провести масштабную реконструкцию здания, где находится ресторан "Ярды Superbar". По документам, представленным в суд, на участке, где расположен ресторан, планировалось строительство частного жилого дома площадью 407 квадратных метров. Однако фактически здесь возвели двухэтажное здание площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. Теперь Халилову предстоит уменьшить объект до параметров, указанных в разрешительной документации. Для этого потребуется частичный демонтаж и перепланировка здания, сообщило 4 сентября РИА "Воронеж".

Напомним, 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 7 июля бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnikа Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения.