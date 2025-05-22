Елена Хахалева покинула Азербайджан после отказа экстрадировать ее в Россию

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Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева уехала из Азербайджана после отказа властей этой страны экстрадировать ее по запросу России.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля суд в Баку удовлетворил жалобу на арест Елены Хахалевой и освободил ее из-под стражи, передав под надзор полиции. Хахалева отвергла обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. 10 марта власти Азербайджана не удовлетворили запрос России на экстрадицию задержанной в Баку бывшей судьи из Краснодара Елены Хахалевой.

Объявленная в розыск в России бывшая судья Елена Хахалева еще в марте покинула Азербайджан и уехала в другую страну, сообщила адвокат Шахла Гумбатова, защищавшая Хахалеву.

Напомним, бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была объявлена в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге. 27 января власти Азербайджана сообщили, что она задержана в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад, и за время отсутствия получила 1,2 миллиона рублей.

В декабре 2021 года высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой, а за неделю до этого Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года глава СКР распорядился возбудить в отношении Хахалевой дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, суд заочно арестовал ее.

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