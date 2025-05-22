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11:58, 22 мая 2025

Елена Хахалева покинула Азербайджан после отказа экстрадировать ее в Россию

Елена Хахалева. Скриншот эфира телеканала «Россия 1"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева уехала из Азербайджана после отказа властей этой страны экстрадировать ее по запросу России.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля суд в Баку удовлетворил жалобу на арест Елены Хахалевой и освободил ее из-под стражи, передав под надзор полиции. Хахалева отвергла обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. 10 марта власти Азербайджана не удовлетворили запрос России на экстрадицию задержанной в Баку бывшей судьи из Краснодара Елены Хахалевой.

Объявленная в розыск в России  бывшая судья Елена Хахалева еще в марте покинула Азербайджан и уехала в другую страну, сообщила  адвокат Шахла Гумбатова, защищавшая Хахалеву.

"Дело Хахалевой в Азербайджане закончено. После принятия судом решения об отказе в ее экстрадиции по запросу российской стороны она покинула Азербайджан и уехала в третью страну", - привело ТАСС слова адвоката.
По словам Гумбатовой, она не знает, в какую именно страну направилась Хахалева и где она сейчас находится. После того, как генпрокурором Азербайджана было принято решение об отказе в экстрадиции Хахалевой в Россию, она автоматически считалась свободной, говорится в публикации.

Напомним, бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была объявлена в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге. 27 января власти Азербайджана сообщили, что она задержана в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад, и за время отсутствия получила 1,2 миллиона рублей.

В декабре 2021 года высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой, а за неделю до этого Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года глава СКР распорядился возбудить в отношении Хахалевой дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, суд заочно арестовал ее.

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Автор: "Кавказский узел"

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