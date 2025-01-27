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17:25, 27 января 2025

Бывшая судья Хахалева задержана в аэропорту Баку

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в бакинском аэропорту задержали бывшую судью из Краснодара Елену Хахалеву, объявленную Россией в розыск по делу о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере, суд заочно принял решение о ее аресте.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева совершила командировки, которые не оформила должным образом и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад. За время отсутствия Елена Хахалева получила 1,2 миллиона рублей. Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой 15 декабря 2021 года. За неделю до этого, 8 декабря, Хахалева покинула Россию, улетев в Армению.

Власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о том, что в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай задержана бывшая судья Елена Хахалева, объявленная в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге, пишет сегодня "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источников, поскольку в розыск Хахалева объявлена Россией, то инициаторам розыска было предложено подтвердить свое желание организовать экстрадицию Елены Хахалевой.

Сама Хахалева от добровольного возвращения в Россию отказалась, заявив, что ее уголовное преследование на родине "являлось политическим". Кроме того, она указала на ряд тяжелых заболеваний, которые лечила, находясь сначала в Грузии, а потом и Азербайджане, пишет издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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