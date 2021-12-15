Коллегия судей разрешила возбудить дело против Хахалевой

15 декабря 2021, 18:50

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Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следствию возбудить дело о мошенничестве и служебном подлоге против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Сама Хахалева покинула Россию, 8 декабря улетев в Армению.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 октября 2020 года стало известно, что дисциплинарная коллегия Верховного суда России признала законным решение лишить Елену Хахалеву статуса судьи Краснодарского краевого суда за прогулы. 10 марта 2020 года комиссия Совета судей России единогласно сочла дисциплинарным проступком действия Хахалевой, которая отметила в табеле учета рабочего времени как рабочие те дни, когда не находилась в суде. Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей России дать согласие на возбуждение уголовного дела против Хахалевой по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Коллегия назначила рассмотрение просьбы на 15 декабря.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России сегодня дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Хахалевой. Следком намерен возбудить дело о мошенничестве и служебном подлоге (ст. 159, ст. 292 УК России), пишет "Интерфакс".

Часть 4 статьи 159 УК России (мошенничество) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 292 УК России (служебный подлог) предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Сама Елена Хахалева уехала из России, поэтому заседание ВККС проходило в ее отсутствие. "По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет", - цитирует секретаря ВККС РИА "Новости".

Напомним, что в июле 2017 года широкий общественный резонанс вызвало сообщение московского адвоката Сергея Жорина о том, что свадьба дочери Елены Хахалевой обошлась в два миллиона долларов. Совет судей Краснодарского края провел проверку, установив, что информация о том, что свадьбу оплатила Хахалева, не соответствует действительности. Кроме того, группа кубанских фермеров два раза требовала проверить диплом судьи, но Совет судей заявил, что подлинность диплома подтвердилась. Тем не менее, в ноябре 2018 года судья лишилась в краевом суде поста председателя коллегии по административным делам и была исключена из его президиума.

5 марта 2020 года было опубликовано открытое письмо Хахалевой президенту России Владимиру Путину с жалобой на преследование. Она заявила, что сведения о ее связях с криминальным миром и отсутствии профильного высшего образования недостоверны. Хахалева предположила, что ее отставки пытается добиться некая крупная бизнес-структура "руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков". Обращение Хахалевой к Путину вызвало тогда иронию пользователей соцсетей.