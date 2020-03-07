Пользователи соцсетей высмеяли судью Хахалеву после обращения к Путину

07 марта 2020, 15:40

Жалоба на дискредитацию, которую судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева направила Путину, вызвала ироничные комментарии в соцсетях. Многие комментаторы выразили удивление тем, что Хахалева остается судьей после сообщений о многомиллионном бюджете свадьбы дочери и поддельном дипломе.

Как информировал "Кавказский узел", 5 марта было опубликовано открытое письмо Елены Хахалевой президенту России, в котором она пожаловалась на травлю. Информация о связях с криминальным миром и отсутствии профильного высшего образования является фейком, заявила Хахалева. Судья считает, что некая крупная бизнес-структура пытается добиться ее отставки "руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков".

Общественный резонанс вызвало сделанное в июле 2017 года сообщение адвоката Сергея Жорина о том, что на свадьбу дочери судьи Хахалевой было потрачено два миллиона долларов. Согласно результатам проверки, проведенной Советом судей Краснодарского края, информация о том, что "свадьбу организовала и оплатила Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности". Кроме того, группа кубанских фермеров дважды требовала проверить диплом судьи - оба раза совет судей заявлял, что подлинность диплома Хахалевой подтвердилась. Однако Хахалева лишилась в краевом суде поста председателя коллегии по административным делам и была исключена из президиума суда.

Пользовательницу хостинга Youtube Иришку Масеньку удивило, что Хахалева до сих пор судья. "А почему Хахалева судья до сих пор? Вроде громкое дело было, почему она до сих пор на должности?" - написала она в комментарии на канале "Реальная журналистика". "А кто ее снимет? Путин? Или они сами себя снимут?" - ответил ей Чел. Публикация видео с подзаголовком "Золотая судья Хахалева жалуется Пудингу" к 15.40 мск 7 марта собрала более 29 тысяч просмотров и 708 комментариев. У канала 315 тысяч подписчиков.

"А она что, еще работает? Позор системе", - заявил Алекс Аладин на странице "Русской прессы" в Facebook. Его комментарий стал наиболее популярным и собрал 15 "лайков".

Другие комментаторы к этой публикации отреагировали язвительно. "Посочувствуем ХАХАлевой -- поделимся со всеми информацией", - написала Valentina Zimilova. "Я рыдаю", - добавил Vasiliy Spartak-Kalinow. Эта публикация в Facebook к 15.40 мск 7 марта собрала 90 "лайков" и 6 комментариев.

"Правильно попросила. Сейчас всех, кто свадьбы детям за два миллиона долларов справляет, травят. Многие <...> молчат, терпят, а она не побоялась, честно написала", - сыронизировал Владимир Кузнецов в комментарии на странице "Засудили.ру" в Facebook. "Опачки, как же так? Затравили, закусали, бедолагу", - поддержала иронический тон других комментаторов Елена Агамалова. "Спектакль обиженной судьи с Путиным уже не пройдет!" - заявила Ирина Константиниди.

Комментаторы этой публикации также высказали удивление, что Хахалева все еще судья. "А почему она вообще еще сидит в судейском кресле?" - интересуется Татьяна Безбородова. "Она всё ещё судья?" - спрашивает Павел Сенаторов.

Михаил Савицкий призвал Хахалеву обращаться не к президенту, а в суд. "Есть суд, ты судья - обращайся, защищай свою поруганную честь! Что, боязно? Позор судебной системы, и только! Своим поступком показала, что судам не верит! Идите в отставку, и все", - написал он. Публикация о Хахалевой в группе "Засудили.ру" к 15.40 мск 7 марта собрала 214 "лайков" и 90 комментариев.

"Интересно: а нам-то как защищаться от бессовестных судей?" - прокомментировала обращение Хахалевой Наталья Николаевна в комментарии на Youtube-канале Zakhar Artemiev. "Судья сама себя высекла! Ха-ха-ха!" - высказалась там же Лариса Лариса. Публикация видео "Стон золотой судьи Хахалевой..." к 15.40 мск 7 марта собрала более 9,5 тысячи просмотров и 248 комментариев. У канала 56,4 тысячи подписчиков.

"На свадьбе дочери выступали Басков, Меладзе и Кобзон. Теперь Хахалева жалуется, что ее хотят сместить с должности, которую она занимает уже 20 лет. Бедненькая, давайте пожалеем ее!" - написал автор страницы Nevzorov TV в соцсети "ВКонтакте". К 15.40 мск 7 марта эта публикация собрала 594 "лайка" и 174 негативных по отношению к Хахалевой комментария.