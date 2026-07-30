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18:48, 30 июля 2026

Пользователи Telegram сочли пляжи Анапы недостаточно заполненными после разлива мазута

Пляж в Анапе. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляжах Анапы много туристов, рапортуют анапские блогеры. По сравнению с сезоном 2024 года, до разлива мазута в Черном море, число отдыхающих намного меньше, возразили комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", на пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя песка, засыпано 12 километров берега. 97 пляжей уже получили необходимые разрешения работать, еще семь пляжей проходят проверку, отчитались власти. Анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram, комментируя сообщение об окончании засыпки пляжей новым песком. На засыпку пляжей Анапы после разлива мазута потребовались большие затраты, но уже первые штормы смыли песок, а оставшийся на берегу спрессовался, пишут комментаторы в Telegram.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

На пляжах Анапы множество туристов, пишет сегодня в своем Telegram-канале блогер Андрей Маковозов.

Пляжи забиты в хлам, если смотреть по сторонам вдоль пляжа, то не видно песка!" - написал он, посетив пляж на первом проезде в Джемете.

После сложного сезона 2025 года Анапа смогла не просто восстановиться, а стала одним из самых быстрорастущих курортов Черноморского побережья. Высокий спрос, умеренный рост цен и большое количество отдыхающих на пляжах подтверждают, что сезон складывается значительно лучше, чем многие ожидали весной, пишет  он. 

Это сообщение набрало 9 комментариев.

"В 24 году были с семьей с 7 по 17 июля,в этом году с 14 по 24, и нам показалось что народу намного меньше чем 2 года назад", - прокомментировал Сергей.

"Мне кажется, что пик уже сейчас, в августе будет меньше народа", - пишет Светлана.

"С прошлым годом некорректно сравнивать Анапское побережье. Номер в Витязево вместо 11000 сняли за 3500р. в прошлом году. Сейчас цены вернулись к 2024 году с небольшим плюсом", - считает Григорий.

"Неплохо сезон 2026, в 2024 ,конечно, было намного больше отдыхающих", - отметил Я.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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