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15:08, 30 июля 2026

Грузия отказалась представить международную защиту удерживаемым на КПП украинцам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские власти отказали в предоставлении международной защиты гражданам Украины, почти год проживающим в подвале пограничного пункта «Верхний Ларс — Дарьали». Миграционная служба обосновала отказ заключением контрразведки СГБ, отметив, что они представляют угрозу для безопасности страны. Их могут выдворить из Грузии в любой момент.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Дарья Самодурова два месяца не может добиться пропуска, чтобы встретиться со своими подзащитными, 17 гражданами Украины которые находятся в подвальном помещении на КПП "Дарьяли". МВД не выдает письменных ответов на ее запросы, а суд  не решил, принимать ли ее иск против ведомства.

Обжалование решения не дало результатов

Грузинские власти отказали гражданам Украины, почти год проживающим в подвале грузинского пограничного пункта «Верхний Ларс — Дарьали», в международной защите. Их могут выдворить из Грузии в любой момент, пишет проект Apus.

Адвокат Циала Ратиани сообщила, что всем 17 гражданам Украины, находящимся в подвале грузинского таможенно-пропускного пункта «Верхний Ларс — Дарьали», отказали в предоставлении международной защиты. По её словам, теперь их могут выдворить в любой момент.

Часть граждан Украины находится в подвале пограничного пункта уже около года. Из-за отсутствия какого-либо правового статуса в конце июня они попытались подать заявления на получение международной защиты в Грузии. По словам адвоката, сотрудники пограничной службы сначала несколько дней отказывались принимать заявления, буквально убегали при попытке им вручить прошения о международной защите гражданами Украины. Только 2 июля они приняли заявления, и документы были официально зарегистрированы, после чего началась процедура рассмотрения запроса на международную защиту на пограничном пункте всех 17 граждан Украины. Рассмотрение дела прошло с беспрецедентной скоростью. Уже поздно вечером 3 июля их начали вызывать сотрудники патрульного департамента и провели первое анкетирование, далее 8 июля опрос провела миграционная служба. 7 июля в материалах дела уже появилось заключение отдела контрразведки Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, направленное в миграционную службу. Для части заявителей заключение указывало на нецелесообразность предоставления защиты, для других — что они представляют угрозу национальной безопасности. Уже 10 июля миграционная служба передала отказ в убежище всем 17 гражданам Украины, что юридически трактуется как «исключение из дополнительной международной защиты», говорится в сообщении. 

Служба государственной безопасности, контрразведка, посчитала, что это нецелесообразно, что они представляют опасность для Грузии. Мы не можем узнать, по какой причине они так решили — это государственная тайна

Миграционная служба обосновала отказ заключением контрразведки СГБ от 8 июля и указала, что данные граждане Украины представляют угрозу для безопасности Грузии. При этом ни самим заявителям, ни их адвокатам не сообщили, в чём именно заключается эта угроза и к какой категории риска она относится. Тбилисский городской суд оставил решения миграционной службы в силе. По словам Циалы Ратиани, на национальном уровне дальнейшее обжалование решения уже невозможно. Интересы граждан Украины представляли адвокаты Циала Ратиани и Дарья Самодурова. Судебные заседания были открытыми, однако самих граждан Украины в здание суда не доставляли, они участвовали в процессах дистанционно. Часть украинцев заявила, что не хочет возвращаться на родину, так как большинство тех, кто ранее был отправлен с этого КПП на Украину, сразу были мобилизованы и даже не смогли увидеться с родными.

«Служба государственной безопасности, контрразведка, посчитала, что это нецелесообразно, что они представляют опасность для Грузии. Мы не можем узнать, по какой причине они так решили — это государственная тайна, только судья может ознакомиться», — приводит слова Ратиани "Медиазона" (внесена в реестр иноагентов).

Ранее и украинцы, которые планировали вернуться на родину, длительное время оставались на КПП

О содержании граждан Украины, депортируемых из РФ, на границе с Грузией было известно и в 2025 году. В начале августа пятеро граждан Украины объявили голодовку на грузинском КПП, требуя допустить к ним украинского консула, предоставить возможность покинуть Грузию или подать ходатайство о международной защите. После встречи с украинским консулом они прекратили голодовку. В конце августа стало известно, что более 60 украинцев после вынужденного длительного пребывания на КПП смогли вернуться на родину. 

В августе 2025 года Тбилиси обвинял Киев в затягивании возвращения украинцев на родину. Грузия готова оплатить транспортировку 87 украинцев, которые находятся на КПП "Дариали", но Украина затягивает процесс, заявило МВД Грузии. МИД Украины призвал Россию доставлять бывших осужденных непосредственно на границу двух стран.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2023 года группа граждан Украины, в основном бывших заключенных, длительное время ожидала разрешения на въезд в Грузию из России. Некоторые из них провели около месяца на КПП. По их словам, помощь им оказывали лишь волонтеры.

В октябре 2023 года семь граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости.

В конце ноября того же года стало известно, что власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных. Волонтерам удалось добиться пропуска восьми украинцев, но еще восемь человек, которые к тому моменту провели на пропускном пункте уже больше двух недель, остались ждать на границе.

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Автор: "Кавказский узел"

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