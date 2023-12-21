20 граждан Украины ждут в буферной зоне разрешения на въезд в Грузию

21 декабря 2023, 18:52

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Группа граждан Украины, в основном бывшие заключенные, ждут разрешения на въезд в Грузию на границе с Россией, некоторые из них провели на КПП уже около месяца. По их словам, помощь им оказывают лишь волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", в октябре семеро граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости. В конце ноября стало известно, что власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных, которые хотят вернуться на родину. Волонтерам удалось добиться пропуска через границу восьми украинцев, но еще восемь человек, которые к тому моменту провели на пропускном пункте уже больше двух недель, остались ждать на границе.

20 граждан Украины находятся на контрольно пропускном пункте на российско-грузинской границе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница НПО "Волонтеры Тбилиси" Екатерина. "Мы помогаем этим людям, несколько дней назад мы переслали им гуманитарную помощь - продукты, предметы первой необходимости. Ситуация ужасная у них", - сказала она.

Граждане Украины пытались выехать из России на Украину через Грузию сухопутным путем. В основном это бывшие заключенные, двое проживали в России, сообщил Paper Kartuli украинец Андрей Суржко.

Некоторые из бывших заключенных украинцев находятся в буферной зоне уже больше месяца. Еще 10 человек прибыли 7 декабря. Все они живут в подвале терминала КПП, спят на полу.

По словам Суржко, украинцы звонили в Красный Крест и ООН, но их просят ждать. Им помогают лишь волонтеры из Тбилиси.

Вадим Левченко, провел в буферной зоне на границе уже больше месяца. Он отметил, что жил в Крыму и в 2014 году сохранил гражданство Украины. По его словам, его ранее депортировали на Украину, где он и жил, однако консульство Украины не подтверждает личные данные, говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Как следует из приложенного к публикации видео, мужчины живут в подвале, спят на матрасах. В помещении нет окон, нет условий для приготовления пищи.

"Кавказский узел" также писал, что неправительственная организация "Центр социальной справедливости" попросила Конституционный суд Грузии отменить дискриминационную норму закона "О правовом положении иностранцев". Произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства, заявили правозащитники.

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