Восьми бывшим украинским заключенным отказано во въезде в Грузию

30 ноября 2023, 05:07

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Власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных, которые хотят вернуться на родину после насильственного перемещения в Россию. Волонтерам удалось добиться пропуска через границу восьми украинцев, но еще восемь человек остаются на пропускном пункте уже больше двух недель.

Как писал "Кавказский узел", в октябре семеро граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости.

Восемь граждан Украины из числа бывших заключенных более двух недель вынуждены жить на КПП "Верхний Ларс" после насильственного перемещения в Россию и дальнейшего выдворения. Всего в группе бывших заключенных было 16 человек, однако активисты 29 ноября добились пропуска в Грузию восьмерых из них, сообщила "Кавказскому узлу" представитель проекта помощи украинцам Volunteers Tbilisi Екатерина.

Мужчинам было отказано во въезде в Грузию, вместе с тем они также не могут вернуться на территорию РФ. На границу с Грузией после освобождения их привезли российские военные. Еще в понедельник, 28 ноября, в нейтральной зоне на пропускном пункте жили 16 украинцев, которые к этому дню уже провели более двух недель в подвале без каких-либо коммунальных удобств.

"У бывших заключенных часто проблемы с документами: в российский тюрьмах паспорта часто отбирают, у них на руках есть документы, подтверждающие личность, и справки об освобождении. Люди живут сейчас в подвале на КПП "Верхний Ларс", из отопления - старая буржуйка. Конечно, они болеют", - рассказала Екатерина, отметив, что один из бывших заключенных в знак протеста нанес себе увечья.

По словам волонтера, мужчинам, которые застряли на пограничном пункте, от 25 до 55 лет. О ситуации, в которой оказались эти люди, осведомлены МИД Украины и посольство Украины в Грузии. Партнеры Volunteers Tbilisi обеспечили украинцам юридическую поддержку, а сами волонтеры привозят им еду, воду и лекарства.

"Пограничники относятся (к ним) хорошо, дают сигареты и воду, делятся чем могут. Одеяла и подушки нам посоветовали привезти украинские заключенные, которые до этого тоже были на "Верхнем Ларсе". Один из них, Юра, сам бывший заключенный из Херсона, остался нам помогать. Те, кому мы помогали ранее, уже благополучно вернулись домой в Украину", - добавила Екатерина.

Официально власти Грузии не комментировали ситуацию с недопуском бывших украинских заключенных на территорию страны.

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