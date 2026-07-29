Выводы следствия об избиении туристки в Телави вызвали новые споры в соцсети

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Сторонники Гиоргия Чигладзе, который избил в Телави русскоговорящую туристку, не привели ни одного видео, подтверждающего, что туристки вылили воду с балкона, заявила часть пользователей соцсети, комментируя выводы следствия, что девушки не обливали гостей свадьбы. Другие комментаторы продолжили настаивать на том, что нападению предшествовала провокация со стороны туристок.

Как информировал "Кавказский узел", В соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Гиоргием Чигладзе русскоговорящей туристки. Одна из участниц инцидента, произошедшего в номере отеля в Телави, рассказала, что следствие подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру.

Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Грузинские СМИ сообщили, что у пострадавшей гражданство России и Турции. На записи, которая предшествовала избиению туристки участником свадьбы в Телави, девушка машет из окна рукой участникам торжества, но в ответ сталкивается с обвинениями в том, что она вылила воду на аппаратуру, и оскорблениями. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

Пользователи соцсети поспорили об обстоятельствах инцидента

Три поста на странице "Кавказского узла" в Facebook*, в которых идет речь про избиение русскоговорящей туристки в Телави, в совокупности набрали около 223 тысяч просмотров и 3868 комментариев. Главным предметом спора стал вопрос о том, обливали ли туристки гостей свадьбы и аппаратуру с балкона.

"Если говорить честно, я не видел ни одного кадра, как они кого-то обливают. На свадьбе было 150 человек, оператор, наверное, тоже должен был быть. Так где видео?" – спросил Алдимар Алди.

"А как насчёт видео, где они что-то выливают из окна? Я лично сам видел это видео", – заявил Efrat Igor.

Часть пользователей поверила словам участницы инцидента, тогда как другие отнеслись к ним скептически.

"Я и не сомневалась, что именно так и было. Все её слова подтверждают видео и логика", – написала Irina Matskevich.

"Девушкам не верю. Прямо ангелочки", – заявила Замира Абдурашитова. "Верится с трудом", – написала Зелиха Идельевна Кубеева.

Комментаторы также поспорили о том, мог ли мужчина напасть на туристку без предшествующего конфликта.

"Полагаю, девочкам не понравилось, что внизу шумят, и они выразили это каким-то неподобающим образом. Не может мужчина снизу просто прийти и ударить", – написал Анзор Георгиев.

"Так девушки, если были такие хорошие и ничего плохого не делали, почему начался конфликт?" – спросила Джульетта Дилоян.

Некоторые комментаторы призвали не делать окончательных выводов до завершения разбирательства.

"Ещё неизвестно, что она скажет перед судом, когда суд предупредит её об ответственности за дачу ложных показаний. Только беспристрастный суд может установить истину произошедшего", – подчеркнул Zamir Saribaev.

"Просто так не бывает, значит, достали. А что было, узнаем на суде", – заявила Татьяна Лобзина.

Отдельной темой стали возможные последствия конфликта для туристической привлекательности Грузии.

"Похоже, Грузия из-за одного удара девушке в нос понесла миллионные убытки, так как на глазах приобретает у туристов имидж опасной для посещения страны", – написал Андрей Кузнецов.

"Бойкотировать отель", – призвала Saodat Bazarova.

Избиение русскоговорящей туристки в Телави стало вторым конфликтом между жителями Грузии и туристами за две недели. 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Комментаторы поспорили о его причинах. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

Аналитики оценили влияние конфликтов с туристиами на текущий турсезон в Грузии

Инциденты с туристами не повлияют на текущий туристический сезон в Грузии, считает организатор туров и винный гид Анна Филатова. Россияне привыкли воспринимать страну как удобное и безопасное направление, отделяя политический фон от отдыха. Однако увеличение числа конфликтов заставит туристов внимательнее следить за новостями и может снизить привлекательность Грузии на фоне конкурирующих направлений, сказала она ранее корреспонденту "Кавказского узла".

Единичные конфликты не способны снизить высокий спрос на отдых в Грузии, считает также представитель туркомпании "Левел-Тревл" Алексей. По его словам, российские туристы по-прежнему считают страну близким, удобным и безопасным направлением. Бронирования продолжаются в прежнем режиме, а у отдыхающих нет ощущения личного риска, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Недавние конфликты являются признаком ухудшения отношения грузинского общества именно к россиянам, полагает старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня. По его мнению, происходящее скорее связано с развитием гражданского общества Грузии и более принципиальным отношением к иностранцам в целом. Антироссийские лозунги также не свидетельствуют о негативном отношении непосредственно к гражданам России, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Сергей Жаворонков заявил, что российские туристы в целом не сталкиваются с неприязнью в Грузии, если не демонстрируют поддержку российских властей. По его мнению, бытовые конфликты могут быть связаны с высокой эмоциональностью местных жителей. Иначе часть грузинского общества относится к релокантам, которых обвиняют в росте цен на жильё и изменении этнокультурного баланса небольшой страны, отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Участники инцидента изложили разные версии произошедшего

Присутствовавший на свадьбе Лаша Капанадзе рассказал, что конфликт начался после того, как туристски с балкона третьего этажа выкрикнули по-русски жениху и невесте слово "поцелуй". По его словам, не получив ответа, они стали бросать в гостей жидкости и плевать, повредив звуковое оборудование и временно остановив музыку, отметило 20 июля издание OC Media.

Капанадзе утверждает, что гости попросили женщин прекратить, но в ответ услышали оскорбления в адрес Грузии и участников свадьбы. После этого Гиоргий Чигладзе поднялся в номер к туристкам. По версии Капанадзе, одна из туристок схватила Чигладзе за шею и поцарапала, после чего он вырвался.

Компания Agarani Estate выразила глубокое сожаление в связи с инцидентом. Представители отеля заявили, что сотрудники вмешались и вызвали полицию, как только заметили нарастание напряжённости. Это заявление вызвало множество негативных откликов в Facebook*: пользователи обвинили отель в бездействии на начальном этапе конфликта, отметило издание.

Подвергшаяся избиению туристка сообщила, что в номере находились пять женщин и никто из них не оскорблял участников свадьбы. По её словам, нецензурную лексику первой использовала другая сторона.

Девушка также рассказала, что они с подругами отмечали день рождения. Она допустила, что при открывании шампанского несколько капель могли попасть на гостей свадьбы, но отвергла утверждения о том, что женщины намеренно обливали людей или плевали в них.