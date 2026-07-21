Доводы о грубом поведении не оправдали насилия в отношении русскоговорящей туристки в Телави

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Утверждения о том, что русскоговорящие туристки будто бы оскорбили участников свадьбы в Телави и облили водой аппаратуру, не оправдывают рукоприкладства в отношении одной из них, указали пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Гиоргием Чигладзе русскоговорящей туристки. Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе.

Пользователи соцсети поспорили о причинах конфликта

На странице "Кавказского узла" в Facebook* было опубликовано два поста и один видеоролик об избиении русскоговорящей туристки в Грузии. Оба поста на 16.00 мск 21 июля набрали более 463 тысяч просмотров и более 5,5 тысячи комментариев. Видео набрало более 152 тысяч просмотров и 2,5 тысячи комментариев.

Пользователи поспорили о том, был ли конфликт связан с русской речью или стал следствием поведения туристок.

"При чем тут русская речь? Парень говорит, что девушки испортили свадьбу его брата. Перестаньте заниматься провокациями и натравливать людей друг на друга", – сказано в комментарии Michel Gabrielli.

"Просто так из-за того, что они говорили по-русски, никто бы к ним не подошел и не ударил. Скорее всего, они испортили свадьбу, а такое не прощают", – считает Tamry KO.

"Много туристов в стране, и никто никого не бьет. Значит, дамочки спровоцировали конфликт", – считает Nino Dolidze.

Другие комментаторы указали, что нарушение общественного порядка не оправдывает насилие. "Гражданка нарушила общественный порядок – позвони в полицию", – написала Полина Викторовна Жеребцова.

"Как бы ни вели себя девушки, разве бить женщину в лицо – это по-мужски?" – задалась вопросом Yuliya Pa-va.

"В любом случае, бить вот так женщину в лицо – поступок, недостойный", – отметил John Bigelow.

Часть пользователей призвала туристов уважать законы, традиции и общественные нормы страны, в которую они приехали.

"Сначала научитесь уважать традиции страны, в которой находитесь. Если вы в чужой стране, ведите себя культурно, уважайте ее законы, традиции и общественные нормы", – заявил Hrach Grigoryan.

"Турист должен вести себя как подобает", – отмечено в комментарии Zeinab Beradze.

Некоторые пользователи указали, что конфликт и его широкое обсуждение могут отрицательно сказаться на туристической привлекательности Грузии.

"Я из Германии хотел как-нибудь съездить в Грузию, но думаю, что не стоит. По-немецки не говорят там, а по-русски небезопасно", – написал Alexander Alexandrovich.

"Это минус стране, большой минус гостинице, делайте выводы", – указала Galina Talikina.

"Какая польза? Удар по туризму, политические проблемы", – отметил пользователь Azer Hunbetli.

МВД Грузии и туристка изложили разные версии конфликта

МВД Грузии сообщило ранее со ссылкой на свидетелей, что во время проведения свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице туристки с балкона гостиничного номера оскорбили находившихся на свадьбе, и облили водой аппаратуру, из которой звучала музыка. Далее житель Грузии Гиоргий Чигладзе нанес удар одной из туристок. Ее доставили в клинику, а Чигладзе был задержан.

Девушка по имени Полина, которая в момент нападения была в гостиничном номере, привела другую версию. По ее словам, она с друзьями находилась в гостиничном номере, и мужчина из другого номера услышал, что девушки говорят на балконе на русском языке. Он узнал на ресепшене номер, в котором остановились Полина и ее подруги. Дверь открыла её подруга Юлия, которую после короткой устной ссоры неизвестный ударил в лицо.

Отметим, что это уже второй конфликт между жителями Грузии и туристами за последние 10 дней. 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России.

Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Комментаторы поспорили о его причинах. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.