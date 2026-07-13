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00:01, 13 июля 2026

Зиновкина добилась возобновления выдачи лекарств в грузинской тюрьме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденная участница протестов в Грузии, гражданка России Анастасия Зиновкина столкнулась с отказом в выдаче лекарств. После обращения к руководству тюрьмы выдача медикаментов возобновилась.

Как писал "Кавказский узел" осужденная участница протестов в Грузии Анастасия Зиновкина была переведена в тюрьму "закрытого типа", ей ограничили право на телефонные звонки и количество свиданий. Защита обжаловала это решение. Поводом для ужесточения режима стали жалобы на условия содержания. Ей  требуется помощь аллерголога и стоматолога, но такие виды помощи не могут представить в заключении. 

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. Такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов Антон Чечин. 

Анастасия Зиновкина сообщила, что уже больше недели ей не дают лекарства. Из-за этого ей снова становится хуже: по ее словам, она чувствует существенный откат в самочувствии. Последние месяцы ее состояние стабилизировалось, и медикаменты, которые выдавала администрация тюрьмы, ей помогали.  Теперь ей сообщили, что в местной аптеке закончились препараты, нет даже обезболивающих. Зиновкина написала заявление на имя администрации тюрьмы, пишет Telegram-канал "Артем Грибуль в тюрьме".

Адвокат Дарья Самодурова посетила Зиновкину в тюрьме и, выяснилось, что медикаментозное лечение возобновлено, сообщает Tbilisi Life.

Сегодня в 12 часов в Апелляционном суде Тбилиси состоится слушание Артема Грибули и Анастасии Зиновкиной. Артему и Анастасии следует использовать последнее слово. Ожидается, что вердикт будет объявлен, сообщила 12 июля на своей странице в Facebook* Самодурова.

Ранее Зиновкина рассказала, что 29 октября 2025 года она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра".  Зиновкина обеспечена в заключении медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении, заявила Пенитенциарная служба Грузии в ответ на требования активистов обеспечить ей медпомощь. Апелляционный суд в ноябре начал рассмотрение жалоб россиян. Во время приступов осужденная в Грузии Анастасия Зиновкина не может встать с кровати, у нее отнялись пальцы правой руки и ноги, сообщил ее жених Артем Грибуль. 

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Автор: "Кавказский узел"

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