Кавказский узел

15:00, 28 марта 2026

Артему Грибуль ужесточен режим содержания

Артем Грибуль в суде. Скриншот фото https://t.me/rusnews/81296

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденному участнику протестов в Грузии Артему Грибуль ограничено право на телефонные звонки и количество свиданий. Поводом для аналогичного решения в отношении его невесты Анастасии Зиновкиной стали жалобы на условия содержания, указала адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля осужденные в связи с участием в протестах Антон Чечин, Артем Грибуль и Сергей Кухарчук были обвинены в использовании запрещенных предметов в Глданской тюрьме. По этой статье им грозит от трех до пяти лет лишения свободы. В конце января стало известно, что осужденная участница протестов в Грузии Анастасия Зиновкина была переведена в тюрьму "закрытого типа", ей ограничили право на телефонные звонки и количество свиданий. Защита обжаловала это решение. 

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. Такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов Антон Чечин. 

Артему Грибуль сменили тип лишения свободы на полностью закрытый. Как сообщила адвокат Дарья Самодурова, 25 марта она навещала его в тюрьме и получила от администрации соответствующий приказ. Решение было принято  20 марта. Если раньше у Артема было наполовину открытое лишение свободы, то теперь — полностью закрытый режим, при котором заключенному ограничивают осуществление телефонных звонков и число свиданий. Поводом для решения стал тайный протокол заседания. Самодурова намерена обжаловать это в суде. 

"Меня пытаются заставить воздержаться от написания жалоб и защиты прав моих клиентов. Артем полностью готов к борьбе, поэтому я не сдамся и буду защищать интересы своего клиента до конца", - пишет Самодурова в своем Telegram-канале.

В другом сообщении она указала, что согласно протоколу заседания от 15 января, на котором был ужесточен режим Анастасии Зиновкиной, причиной этого стало то,  что информация о сложных условиях в СИЗО «слилась» в прессе. 

Зиновкина рассказала, что 29 октября 2025 года она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра".  Зиновкина обеспечена в заключении медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении, заявила Пенитенциарная служба Грузии в ответ на требования активистов обеспечить ей медпомощь. Апелляционный суд в ноябре начал рассмотрение жалоб россиян. Во время приступов осужденная в Грузии Анастасия Зиновкина не может встать с кровати, у нее отнялись пальцы правой руки и ноги, сообщил ее жених Артем Грибуль. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
