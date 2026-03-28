Артему Грибуль ужесточен режим содержания

Осужденному участнику протестов в Грузии Артему Грибуль ограничено право на телефонные звонки и количество свиданий. Поводом для аналогичного решения в отношении его невесты Анастасии Зиновкиной стали жалобы на условия содержания, указала адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля осужденные в связи с участием в протестах Антон Чечин, Артем Грибуль и Сергей Кухарчук были обвинены в использовании запрещенных предметов в Глданской тюрьме. По этой статье им грозит от трех до пяти лет лишения свободы. В конце января стало известно, что осужденная участница протестов в Грузии Анастасия Зиновкина была переведена в тюрьму "закрытого типа", ей ограничили право на телефонные звонки и количество свиданий. Защита обжаловала это решение.

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. Такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов Антон Чечин.

Артему Грибуль сменили тип лишения свободы на полностью закрытый. Как сообщила адвокат Дарья Самодурова, 25 марта она навещала его в тюрьме и получила от администрации соответствующий приказ. Решение было принято 20 марта. Если раньше у Артема было наполовину открытое лишение свободы, то теперь — полностью закрытый режим, при котором заключенному ограничивают осуществление телефонных звонков и число свиданий. Поводом для решения стал тайный протокол заседания. Самодурова намерена обжаловать это в суде.

"Меня пытаются заставить воздержаться от написания жалоб и защиты прав моих клиентов. Артем полностью готов к борьбе, поэтому я не сдамся и буду защищать интересы своего клиента до конца", - пишет Самодурова в своем Telegram-канале.

В другом сообщении она указала, что согласно протоколу заседания от 15 января, на котором был ужесточен режим Анастасии Зиновкиной, причиной этого стало то, что информация о сложных условиях в СИЗО «слилась» в прессе.

Зиновкина рассказала, что 29 октября 2025 года она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра". Зиновкина обеспечена в заключении медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении, заявила Пенитенциарная служба Грузии в ответ на требования активистов обеспечить ей медпомощь. Апелляционный суд в ноябре начал рассмотрение жалоб россиян. Во время приступов осужденная в Грузии Анастасия Зиновкина не может встать с кровати, у нее отнялись пальцы правой руки и ноги, сообщил ее жених Артем Грибуль.