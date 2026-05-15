Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

В 534-й день протестов активисты провели у станции метро в Тбилиси пикет с требованием освободить политзаключенных. Участники собрания у парламента Грузии поддержали требование о закупке лекарств для детей с синдромом Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая, в 532-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели выразили поддержку арестованным активистам и потребовали освободить их. 14 мая суд в Тбилиси назначил административные аресты еще двум участникам акций протеста – бывшему госминистру по вопросам европейской интеграции Алекси Петриашвили и студентке Натии Челидзе.

Собранию сторонников евроинтеграции на проспекте Руставели сегодня предшествовала отдельная акция в поддержку политических заключенных. Массовый пикет с большим баннером “Свободу узникам совести” активисты провели днем у станции метро “Варкетили”.

Участники пикета держали плакаты: “Грузия остается без молодых”, “Каждый четвертый ребенок голодает”, “Нет русским пропагандистским каналам”, “Молчание убивает”, “33 миллионера – депутаты парламента”, “В тюрьмах 121 политический узник”, “Коррупция – дети без лекарств”, “Дезинформация санкционируется”, и “Можем спасти 100 детей”.

Вечером сторонники евроинтеграции в 534-й вечер подряд пришли к зданию парламента на проспекте Руставели с национальными флагами и флагами Евросоюза. Там у протестующих были плакаты: “Стою на тротуаре”, “Антиконституционный режим Иванишвили пойдет по пути русского корабля”, “Дайте детям лекарство”, “Депутаты миллионеры, дети голодные”, “Профинансируите жизнь 100 детей” и “Ради родины до конца”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна с 20 апреля ночуют у правительственной канцелярии, требуя закупить современные лекарства для терапии этого заболевания. Сегодня протестующие родители вновь потребовали дать им возможность установить палатку у здания правительства, однако полиция отказала им, пишет Publika.

Участники акций у парламента поддерживают требования родителей. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".