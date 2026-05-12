Парламент Франции призвал ввести санкции против Иванишвили и его окружения

Национальная ассамблея Франции приняла резолюцию с призывом ввести против властей Грузии санкции за нарушение фундаментальных прав человека, ограничение свободы выражения и непропорциональное применение силы к мирным демонстрантам.

Как писал "Кавказский узел", Еврокомиссия допустила, что Грузии может грозить полная остановка безвизового режима с Европейским Союзом. Из-за "системного и целенаправленного характера демократического отката" страны Брюссель готов задействовать в ее отношении новый механизм, который вступает в силу 30 декабря 2025 года.

Европарламент 9 июля 2025 принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, подчеркивается, что легитимным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. В документе указано, что процесс евроинтеграции Грузии "фактически приостановлен" по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года. Приостановка безвизового режима с Грузией в ответ на регресс демократии и репрессии против участников проевропейских протестов обсуждена 15 июля на заседании Совета глав МИД стран ЕС. Участники встречи уведомили Тбилиси об условиях продолжения безвиза.

Комиссия по иностранным делам Национального собрания Франции приняла проект резолюции, в котором резко критикуется политика грузинского правительства и подтверждается поддержка европейского курса Грузии. Депутаты одобрили резолюцию 68 голосами, против выступили 28, сообщает пресс-служба Национального собрания на своем сайте.

В резолюции Франция и европейские институты выражают серьезную обеспокоенность ухудшением демократической ситуации в Грузии после парламентских выборов октября 2024 года. Авторы документа указывают на многочисленные нарушения гражданских прав в ходе этих выборов: давление на избирателей, использование административного ресурса, предвзятое освещение кампании в СМИ и снижение доверия к избирательной системе.

Французские депутаты подчеркнули, что Грузия, получив статус кандидата в члены Европейского союза в декабре 2023 года, демонстрирует "существенный откат" в сфере верховенства закона, независимости судов и соблюдения фундаментальных прав человека. В тексте упоминаются ограничения свободы слова, давление на независимые медиа, репрессии против гражданского общества и политической оппозиции.

Особое внимание в резолюции уделено законам об "иностранном влиянии", которые, по мнению европейских структур, используются для давления на неправительственные организации и активистов. Авторы документа также ссылаются на выводы европейских институтов, согласно которым Грузия все больше отдаляется от демократических стандартов ЕС.

Авторы резолюции требуют освободить политических заключенных, прекратить репрессии против демонстрантов, провести свободные и честные выборов и вернуться к демократическим стандартам, чтобы сохранить европейскую перспективу для Грузии.

Также в резолюции выражается обеспокоенность, что Грузия "используется как платформа для обхода международных санкций, введенных против России". Депутаты призвали Евросоюз учесть это при подготовке следующего пакета санкций.

Авторы резолюции призвали европейские институты сохранить фактическую заморозку процесса вступления Грузии в Европейский союз до тех пор, пока не будут эффективно реализованы политические критерии: уважение политического плюрализма и основных прав, таких как право на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний, а также проведение свободных, справедливых и соответствующих международным нормам парламентских выборов.

В резолюции отдельно упоминается роль основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. Его европейские структуры считают ключевой фигурой, оказывающей чрезмерное влияние на политическую систему страны.

Французские депутаты предлагают рассмотреть возможность введения персональных санкций против Иванишвили и его окружения. Отдельным пунктом они призвали правительство Франции изучить условия, при которых Бидзина Иванишвили был награжден орденом Почетного легиона, и рассмотреть вопрос об отзыве этой награды.

Орден Почетного легиона - французский национальный орден, учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Приём в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги президентом Французской Республики. Президент Франции Эммануэль Макрон присвоил Иванишвили титул кавалера Почетного легиона в 2021 году. В указе, опубликованном на официальном сайте французского правительства, говорилось, что Бидзина Иванишвили является основателем международного благотворительного фонда, занимающимся благотворительной деятельностью на протяжении 40 лет.

Документ также выражает поддержку грузинскому обществу, особенно молодежи, журналистам, университетскому сообществу и участникам проевропейских протестов. Отдельно отмечается журналистка Мзия Амаглобели, ставшая символом сопротивления ограничениям свободы слова.

На слушаниях Комиссии по иностранным делам Национального собрания присутствовала бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает телекомпания Pirveli.

Грузинская оппозиция: петля вокруг Иванишвили затягивается

Принятая французским парламентом резолюция о введении санкций против представителей "Грузинской мечты" рассматривается грузинской оппозицией как еще одно серьезное политическое предупреждение команде Иванишвили. Оппозиция утверждает, что отношение к Бидзине Иванишвили и его окружению на Западе резко изменилось и процесс его изоляции еще больше углубляется.

"Окружение Иванишвили, конечно, сталкивается с очень большой угрозой в виде санкций. Они прекрасно знают, что совершили очень большие грехи против этой страны, против наших национальных и европейских интересов, и за это они заплатят адекватную цену - они будут еще больше изолированы от цивилизованного общества", - заявил один из лидеров "Сильной Грузии" Григол Гегелия.

Французская резолюция свидетельствует о том, что Бидзина Иванишвили уже открыто воспринимается на Западе как "сила российского влияния" в Грузии, считает представитель коалиции "За перемены" Георгий Бутикашвили. По его оценке, разговоры о санкциях - это начало нового и более сложного этапа для правящей партии.

"Эта резолюция ясно показывает, что отношение к Бидзине Иванишвили во Франции изменилось, поскольку большинство депутатов поддержали резолюцию, это показывает, что Иванишвили уже воспринимается в Грузии как российская сила, сила российского влияния, так называемый теневой правитель, что в недавнем прошлом во Франции было не так легко признать", - сказал Бутикашвили.

Представители "Грузинской мечты" назвали принятую резолюцию абсолютно враждебной

Вице-премьер Мамука Мдинарадзе расскритиковал резолюцию, принятую Национальным собранием Франции, заявив, что она "не стоит и соломинки". Он утверждает, что подобные документы не основаны на реальных фактах и ​​часто составляются настолько поверхностно, что "даже название Грузии указано неверно".

"Мы видели 10 резолюций с трибун еще более высокого уровня, и вы знаете, как эти резолюции были позже обесценены. Поэтому резолюция имеет ценность, когда она основана на реальных фактах. Когда даже название Грузии как государства в резолюциях некорректно, мы называем это "вводящим в заблуждение". Такие документы создаются одним росчерком руки, одной подписью, а затем они теряют свою ценность. В качестве основы и аргументов используются настолько легкомысленные и несправедливые доводы, что они сами обесценивают их", - сказал Мдинарадзе.

По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, пятый президент страны Саломе Зурабишвили является одной из соорганизаторов враждебных шагов против Грузии.

"Госпожа Саломе вернулась на родину. Она оказалась в нужном месте, где была принята резолюция, враждебная Грузии и грузинскому народу. Картина, которую мы увидели, была естественной. Зурабишвили - одна из соорганизаторов враждебных шагов против своей родины", - заявил Шалва Папуашвили.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".