02:56, 11 мая 2026

Грузинский журналист Мтивлишвили заявил о нападении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Гела Мтивлишвили заявил, что на него напал лоббист строительства ГЭС и нанес травмы лица. Представитель Ассоциации малых и средних ГЭС Георгий Маргебадзе подтвердил, что просто оборонялся.

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2024 года суд приговорил к штрафу журналиста Гелу Мтивлишвили, признав его виновным в неподчинении полицейскому на месте акции протеста в Тбилиси. Мтивлишвили заявлял о своей невиновности. 

Журналист Гела Мтивлишвили заявил, что на него напали и нанесли травмы, пишет 10 мая "Интерпрессньюс".

О нападении Мтивлишвили написал в соцсетях. Он заявил, что инцидент произошел сразу после эфира, где он принимал участие, который был посвящен строительству ГЭС. К нему подошел гражданин, лоббирующий строительство, Мтивлишвили заявил, что он относится к "Грузинской мечте". В результате нападения у журналиста травмы лица.

Выяснилось, что нападавший - глава Ассоциации малых и средних ГЭС Георгий Маргебадзе. Он признал факт нападения. По его словам, эфир закончился и Мтивлишвили вызвал его на конфликт и стал оскорблять, а также пытался наброситься на него с кулаками. "Я опередил тебя", - написал Маргебадзе в ответ на обвинение в соцсетях, сообщает "Грузия-онлайн".

Что касается строительства ГЭС, то Маргебадзе заявил, что стране "ради успеха" нужно больше ГЭС.

МВД Грузии начало расследование в связи с инцидентом.

Напомним, что жители Грузии неоднократно выступали против строительства гидроэлектростанций. В апреле прошлого года акция против строительства малой ГЭС на реке Сулори прошла в Ванском районе. Ее участники заявили, что возведение станции приведет к экологическим проблемам, а им придется покинуть село.

В декабре 2023 года против строительства ГЭС на реке Терек выступили жители села Горисцихе и Сиони Казбеговского муниципалитета. В этом же месяце местные жители выступили против строительства ГЭС на реке Бжуз на западе Грузии. Они утверждают, что власти не обсуждали с ними проект, который нанесет непоправимый вред окружающей среде.

С конца 2020 года проходили акции протеста против строительства Намахванской ГЭС. Их участники выдвинули четыре основных требования: отменить контракт с турецкой компанией "Энка", отменить постановление правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отменить разрешение на строительство и отставку министра экономики. Стороны договорились о выводе полиции из ущелья реки Риони, власти Грузии после соглашения с протестующими пошли на демонтаж металлического ограждения, установленного в селе Гумати в связи с протестами против строительства Намахванской ГЭС. 22 сентября компания "Энка" уведомила о расторжении контракта на строительство ГЭС.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
