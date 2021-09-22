Турецкая компания отказалась строить Намахванскую ГЭС

22 сентября 2021, 20:24

Компания "Энка" уведомила о расторжении контракта по строительству гидроэлектростанции на реке Риони. Политики указали, что разрыв этого контракта приведет к выплате значительной суммы правительством Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня состоялись переговоры противников строительства Намахванской ГЭС на реке Риони и представителей правительства Грузии, по их итогам чиновники пообещали изучить риски, связанные с ГЭС. Стороны договорились о выводе полиции из ущелья реки Риони, власти Грузии после соглашения с протестующими пошли на демонтаж металлического ограждения, установленного в селе Гумати в связи с протестами против строительства Намахванской ГЭС. ЦИК Грузии 21 июня отказал в проведении референдума по вопросу строительства ГЭС.

Турецкая компания "Энка" сообщила о расторжении соглашения с правительством Грузии о строительстве ГЭС на реке Риони. Заявление об этом опубликовано на сайте Стамбульской фондовой биржи. В нем указано, что причиной расторжения договора является нарушение оговоренных в нем условий и обстоятельства непреодолимой силы.

"В 2017 году "Энка" выиграла тендер на разработку, строительство и эксплуатацию Намахванского каскадного проекта ГЭС. "Энка" отвечала за 90% проекта, а Norwegian Clean Energy Group - за оставшиеся 10%. Проект, который должен быть построен на реке Риони в Грузии, состоит из Намахванской ГЭС мощностью 333 МВт и Твиши мощностью 100 МВт. Однако экологи в Грузии начали проводить митинги с требованием отмены проекта, в столице Грузии и в Кутаиси прошли демонстрации с участием тысяч людей.

Проблемы "Энка" в Грузии этим не ограничились. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с группой протестующих против нашего проекта и сказал, что в нынешних условиях реализация проекта невозможна. В результате "Энка" столкнулась с серьезными проблемами в двух важных проектах стоимостью около 500 миллионов долларов", - сказано в заявлении компании, опубликованном на сайте Стамбульской биржи.

Отказ турецкой компании от строительства ГЭС один из организаторов протестов Варлам Голетиани счел результатом действий противников возведения электростанции.

"Результат действительно достигнут, и можно сказать, что весь этот протест дал результаты. В конечном итоге наша борьба направлена на совершенствование законодательства в этом направлении", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Голетиани, сказанные в эфире "Рустави 2".

К разрыву контракта привели действия "Грузинской мечты", отметил один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе. "Это правительство обанкротит страну. Как видите, будет подана еще одна жалоба в арбитражный суд на Грузию. Наша страна не сможет противостоять этому", - заявил он в эфире телекомпании.

Подобный контракт не стоило подписывать, указал член политической платформы "Гирчи" Александр Раквиашвили. "Когда он уже подписан, расторгать его было невыгодно. К сожалению, такова реальность. В нашей стране есть потенциал в энергетике. Мы должны использовать этот потенциал, но мы должен использовать его с прибылью, а не потому, что в этом заинтересована какая-то группа интересов", - отметил он в эфире той же телекомпании.

ГЭС должна была быть построена в интересах местных жителей, в правильных условиях, чтобы электроэнергия могла потребляться грузинской экономикой, указал член "Единого национального движения" Ника Оболадзе. "Если это соглашение будет расторгнуто сейчас, Грузия должна быть оштрафована на несколько сотен миллионов. Ответственность за это лежит на "Грузинской мечте", - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова.

При планировании мегапроектов, таких как Намахванская ГЭС, необходимо говорить с местными жителями и общественностью о том, что получит каждый гражданин, или какие риски связаны с тем или иным соглашением, подчеркнул в эфире телекомпании член политсовета "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Решение турецкой компании "Энка" является очень плохим сигналом для будущих инвестиций, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. "Правительство сделает все для привлечения больших инвестиций в область энергетики. У правительства есть десятилетний план действий, в том числе и по энергетике. Планируется привлечение инвестиций на миллиард долларов в этой сфере", - привела его слова "Грузия Online".

Правительство Грузии планирует продолжить переговоры с турецкой компанией "Энка", сообщила сегодня пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. "Еще раз отметим, что для нас важен, как проект каскада Намахванской ГЭС, так и интерес любого инвестора в целом. Поэтому в течение следующего месяца мы продолжим общение с компанией-инвестором, чтобы найти правильное и, самое главное, государственно оправданное решение, которое не повредит нашей инвестиционной среде и со временем окончательно снимет все вопросы, связанные с проектом", - процитировал сегодня "Спутник Грузия" заявление ведомства.

Акции протеста против строительства Намахванской ГЭС продолжались с конца 2020 года. Их участники выдвинули четыре основных требования: отменить контракт с турецкой компанией "Энка", отменить постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отменить разрешение на строительство и отставку министра экономики.

Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. Протестующие считают, что открытие электростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

"Кавказский узел" также писал, что акции протеста против Намахванской ГЭС вызывают и недовольство местных жителей. Так, участники акции 15 июня обвинили активистов в том, что из-за них в селе Офурчхети возник дефицит продуктов, а остановка строительства электростанции лишила сельчан заработка.