Сторонники Намахванской ГЭС на акции протеста в Цхалтубо. Кадр видео RUSTAVI 2 https://www.rustavi2.ge/ka/news/201925

15 июня 2021, 11:28

Сторонники Намахванской ГЭС провели акцию протеста в Цхалтубо

Противники Намахванской ГЭС периодически блокируют ее стройплощадку из-за чего в селе Офурчхети возник дефицит продуктов, а остановка строительства электростанции лишила сельчан заработка, заявили местные жители на акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая противники строительства Намахванской ГЭС заявили о переносе акций протеста из Тбилиси в село Гумати на западе Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 9 июня, что на текущих условиях реализация проекта Намахванской ГЭС исключена. 13 июня выступающие против строительства электростанции жители добились вывода полиции из ущелья Риони.

У противников Намахванской ГЭС четыре основных требования: отмена контракта с турецкой компанией "Энка", отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики.

Сторонники строительства Намахванской ГЭС провели в муниципалитете Цхалтубо акцию протеста, на которой потребовали продолжить строительство электростанции, а также пригрозили властям масштабным митингом, если они не обеспечат их безопасность на фоне проведения акций противниками строительства ГЭС, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Акция сторонников ГЭС прошла в селе Офурчхети муниципалитета Цкалтубо. В населенный пункт заблокирован ввоз продуктов питания из-за проведения протестов противниками электростанции, заявили жители села. "Компания "Энка" трудоустроила людей и дала им возможность жить нормально. Сейчас строительство не может идти по плану. Они не пропускают горючее в долине и даже не запускают машину с хлебом. Кто имеет право ограничивать нашу нормальную жизнь? Просим помощи у правительства. Мы жертвы издевательств", – привел сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал" слова одного из участников акции протеста.

Напомним, что противники строительства Намахванской ГЭС агитируют присоединиться к их протесту жителей всех регионов Грузии. В ходе одной из встреч движение "Защитники ущелья Риони" заручилось поддержкой жителей Цагери. 13 мая противники строительства Намахванской ГЭС вновь установили палатки перед офисом компании "Энка" в селе Гумати, а также в селе Твиши. Активисты заявили, что будут контролировать все входы в ущелье реки Риони и наблюдать за деятельностью компании.

Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению местных жителей, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

Примечание:

"Грузинские власти проигнорировали голодовку жителей Шукрути", "Противники строительства Намахванской ГЭС перекрыли пять дорог в ущелье Риони", "Число покинувших интернат в Ниноцминде воспитанников достигло 20".

Автор: "Кавказский узел"

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