Противники Намахванской ГЭС усилили мониторинг ущелья Риони

13 мая 2021, 19:06

Участники акций протеста против строительства Намахванской ГЭС установили палатки перед офисом компании ЭНКА в селе Гумати, а также в селе Твиши. Активисты заявили, что будут контролировать все входы в ущелье реки Риони и наблюдать за деятельностью компании.

Как писал "Кавказский узел", правительство Грузии решило приостановить строительство Намахванской ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев для изучения воздействия проекта на экологию и пообещало не препятствовать противникам строительства в проведении акций протеста. Суд Цхалтубо обязал 28 апреля турецкую компанию ЭНКА выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС. Участники акции протеста против строительства ГЭС проводят встречи с жителями во всех регионах страны, чтобы призвать их выступить против возведения ГЭС в Тбилиси 23 мая. В ходе одной из встреч движение "Защитники ущелья Риони" заручилось поддержкой жителей Цагери.

Противники строительства Намахванской ГЭС в ущелье реки Риони установили дополнительные палатки, чтобы контролировать деятельность компании ЭНКА. Помимо палаточного городка у Гумати ГЭС палатки установлены у офиса строительной компании ЭНКА в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, а также в селе Твиши Цагерского муниципалитета. По словам представителей движения "Защитники ущелья Риони", несмотря на обещания правительства, работы по строительству плотины ускоряются, сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

8 мая активисты заметили работы по строительству тоннеля, сообщил один из участников акции протеста против строительства ГЭС Мирза Нодадзе. "У нас была акция в регионе Рача, откуда мы возвращались в направлении Гумати. По дороге мы видели, как идет строительство тоннеля, позвонили в Службу охраны окружающей среды и просили объяснить, законны ли эти действия. Мы покинули район при условии, что 10 мая прибудет специальная группа, которая изучит ситуацию, однако это оказалось ложным обещанием. Поэтому мы решили контролировать все входы в ущелье и незаконные рабочие процессы, которые происходят в ущелье" - привело его слова "Новости Грузия".

Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению местных жителей, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду. Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с компанией ЭНКА, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы, которая "продолжает лоббировать этот вопрос". 12 апреля акция протеста прошла в поселке Гумати близ Кутаиси, после которой силовики задержали семь участников.