Встреча с жителями Цагери. Скриншот изображения на сайте Общественного вещателя Грузии. https://1tv.ge/ru/news/protivniki-stroitelstva-namakhvanskoj-gjes-vstrechajutsja-s-naseleniem-cageri/

09 мая 2021, 09:24

Противники строительства Намахванской ГЭС заручились поддержкой жителей Цагери

Активисты движения "Защитники ущелья Риони" на встрече с жителями города Цагери призвали поддержать акцию протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", правительство Грузии решило приостановить строительство Намахванской ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев для изучения воздействия проекта на экологию. Суд Цхалтубо обязал 28 апреля турецкую компанию ЭНКА выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства Намахванской ГЭС. Участники акции протеста против строительства электростанции в Цхалтубо сочли решение суда признанием справедливости своих требований.

Движение "Защитники ущелья Риони" устроили встречу с населением города Цагери. Они рассказали им о строительстве Намахванской ГЭС и призвали их принять участие в запланированной на 23 мая в Тбилиси масштабной акции протеста, сообщил 8 мая Общественный вещатель Грузии на своем сайте.

Следующим по плану населенным пунктом, где планируется провести встречу с населением, станет город Амбролаури, отмечается в сообщении.

Организаторы акции протеста решили провести встречи с жителями во всех регионах страны, чтобы призвать их принять участие в акции против строительства Намахванской ГЭС в столице Грузии, сообщила "Грузия-онлайн".

Напомним, жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению местных жителей, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду. Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с компанией ЭНКА, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы, которая "продолжает лоббировать этот вопрос". 12 апреля акция протеста прошла в поселке Гумати близ Кутаиси, после которой силовики задержали семь участников.

Примечание:

"Житель Батуми задержан за участие в протесте против строительства ГЭС", "Активисты выступили против проекта создания Центрального парка в Тбилиси", "Оползень в Тбилиси произошел после строительства дороги к элитным домам".

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