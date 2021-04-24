Житель Батуми задержан за участие в протесте против строительства ГЭС

24 апреля 2021, 09:06

Силовики задержали 31-летнего жителя Батуми за участие в акции протеста против строительства Намахванской ГЭС, обвинив его в организации беспорядков.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля противники строительства Намахванской ГЭС на реке Риони установили палатки близ села Гумати. Силовики разобрали палатки, объяснив это тем, что река Риони выходит из берегов. 12 апреля полиция выставила кордон, а на следующий день на дороге к селу Намахвани силовики установили металлические заграждения, чтобы помешать шествию протестующих. Ночью после столкновений полицейских и противников ГЭС были задержаны шесть человек, 17 апреля суд арестовал их.

По делу об организации и участии в беспорядках во время протестов против строительства Намахванской ГЭС задержан еще один участник, 31-летний житель Батуми, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

По версии следствия, на акции протеста, которая проходила 12 апреля в поселке Гумати близ Кутаиси, задержанный, вместе с шестью сообщниками, избил трех человек, также ими была повреждена машина, которая принадлежала одному из потерпевших, привело сегодня ИА "Новости Грузия" сообщение ведомства.

Остальным задержанным также вменяется организация беспорядков, уточнило издание.

Напомним, что протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с компанией ЭНКА, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава, которая "продолжает лоббировать этот вопрос". К 8 марта жители села Намахвани добились приостановки подготовительных работ по строительству гидроэлектростанции, которое ведет ЭНКА. 29 марта премьер-министр Грузии объявил, что строительство Намахванской ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, чтобы тщательнее проверить ее воздействие на окружающую среду. К проверке проекта решено привлечь зарубежных экспертов. Однако 3 апреля в Намахвани возобновились работы.

"Кавказский узел" также писал, что 14 апреля четыре участника акции протеста против строительства ГЭС на реке Риони были задержаны после столкновений с полицией в селе Гумати. Акция протеста продолжилась в Кутаиси, ее организаторы пригрозили заблокировать всю страну.