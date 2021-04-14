Противники строительства Намахванской ГЭС вышли на митинг в Кутаиси

14 апреля 2021, 16:53

Четыре участника акции протеста против строительства ГЭС на реке Риони были задержаны сегодня после столкновений с полицией в селе Гумати. Акция протеста продолжилась в Кутаиси, ее организаторы пригрозили заблокировать всю страну.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля противники строительства Намахванской ГЭС на реке Риони установили палатки близ села Гумати и анонсировали масштабную акцию в Тбилиси. Силовики разобрали палатки, объяснив это тем, что река Риони выходит из берегов. 12 апреля полиция выставила кордон, 13 апреля на дороге к селу Намахвани, где силовики установили металлические заграждения, чтобы помешать шествию протестующих. Ночью после столкновений полицейских и противников ГЭС были задержаны шесть человек.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с компанией ЭНКА, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы, которая "продолжает лоббировать этот вопрос". К 8 марта жители села Намахвани добились приостановки подготовительных работ по строительству гидроэлектростанции, которое ведет ЭНКА. 29 марта премьер-министр Грузии объявил, что строительство Намахванской ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, чтобы тщательнее проверить ее воздействие на окружающую среду. К проверке проекта решено привлечь зарубежных экспертов. Однако 3 апреля в Намахвани возобновились работы.

Четверо протестующих задержаны по обвинению в неподчинении полиции и мелком хулиганстве у села Гумати на западе Грузии, где проходит акция противников строительства Намахванской ГЭС. Участники акции отказались прекратить стучать по возведенным на их пути железным ограждениям. Полиция призвала их прекратить подобные действия, сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Акция противников строительства Намахванской ГЭС проходит на центральной площади Кутаиси. Из-за заграждений, выставленных полицией на дороге в сторону Намахвани, протестующие приняли решение перенести акцию протеста из села Гумати в Кутаиси. Требования протестующих остаются неизменными: турецкая строительная компания ЭНКА должна покинуть ущелье реки Риони, сообщил портал "Новости-Грузия".

Активисты заявляют, что могут парализовать не только Кутаиси, но и другие города Грузии акциями протеста, если их требования не будут услышаны. "Уже завтра мы сможем объявить протесты людей по всей Грузии, заблокировать всю страну. У нас есть много рычагов воздействия на власти, мы можем перекрыть дороги, все города, выйти куда угодно, всюду", - привело издание слова одного из лидеров защитников Риони Варлаама Голетиани.

По словам участников акции, власти их изображают радикальными группировками, однако организаторы заявили, что их протесты мирные. По словам Варлама Голетиани, не исключено, что участники акции проведут всю ночь на площади в Кутаиси, проинформировал "Интерпрессньюс".

Напомним, жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. Также они считают, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

Согласно проекту, должны быть построены две электростанции - в районе села Твиши мощностью 110 мегаватт и в районе сел Намахвани и Жонети мощностью 330 мегаватт. Общая выработка энергии должна составить 1500 гигаватт в год.

Правозащитники обвинили компанию ЭНКА в давлении на жителей деревень, расположенных в зоне возможного затопления при строительстве Намахванской ГЭС. Представители компании опровергли сведения о давлении. Не согласны они и с доводами экологов об изменении климата. Открытие крупных ГЭС выгодно Грузии и в экономическом, и в политическом плане, отметили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты и политологи.