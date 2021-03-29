Противники Намахванской ГЭС добились приостановки ее строительства

29 марта 2021, 17:54

Строительство Намахванской ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, чтобы тщательнее проверить ее воздействие на окружающую среду, пообещал сегодня премьер-министр Грузии. К проверке проекта решено привлечь зарубежных экспертов.

Как сообщал "Кавказский узел", протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. 14 марта защитники природы, гражданские активисты и политики приняли участие в акции на центральной площади Кутаиси, заявив, что власти Грузии отказываются от диалога с противниками строительства ГЭС и потребовав отставки главы Минэкономики Натии Турнава. Если власти проигнорируют требования противников строительства Намахванской ГЭС, то масштабные протесты будут начаты в Тбилиси, пригрозили активисты.

К 8 марта жители села Намахвани добились приостановки подготовительных работ по строительству гидроэлектростанции на реке Риони, которое ведет компания ЭНКА. 10 марта, на 136-й день протестов, около 50 активистов установили палатки на месте запланированного строительства ГЭС, чтобы спецтехника не могла начать работы. Ранее, 5 марта, с активистами встретилась министр экономики Грузии Натия Турнава. Во время встречи она пообещала, что правительство пересмотрит контракт с ЭНКА, рассказали активисты.

О том, что строительство плотины Намахванской ГЭС будет приостановлено, Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, находясь на крупнейшей грузинской Ингури ГЭС, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

"Мы достигли соглашения с компанией [ЭНКА] по нескольким пунктам, в том числе хочу отметить, что работы по непосредственно строительству плотины будут приостановлены на 9-12 месяцев. Мы получили согласие компании. Все будет перепроверено еще раз, при участии иностранных и наших экспертов. Будет проверен эффект воздействия на окружающую среду, вредна ли ГЭС или нет", - сказал премьер.

Он также сообщил, что непосредственно для развития Рионской долины планируется создать "пятимиллионный фонд". "Кроме того, хочу разъяснить населению, что эта компания (ЭНКА) уже потратила на компенсации 30 млн", - отметил Гарибашвили, слова которого приводит "Грузия Online".

Гарибашвили подчеркнул, что проект Намахвани ГЭС очень важен для энергобезопасности Грузии, передают "Новости Грузии", которые также приводят слова премьера. "[Проект Намахванcкой ГЭС] разработали и начали работу над проектом наши, грузинские ученые, 30-40 лет назад", - отметил он. Массовые протесты против Намахванской ГЭС "демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии", уверен премьер. "Я хочу отделить людей, которые искренне вовлечены в этот протест, от тех политически ангажированных граждан, которых поощряют и вдохновляют иностранные государства, что вызывает тревогу", - сказал Гарибашвили.

Премьер напомнил, что потребление электроэнергии в Грузии с каждым годом растет, следовательно, растет и ее импорт. Поэтому, по его словам, "чрезвычайно важно поощрять строительство гидроэлектростанций, включая большие, малые, средние и микрогидроэлектростанции".

16 марта глава Минэкономики Грузии Натия Турнава, отставки которой потребовали противники строительства Намахванской гидроэлектростанции, также обвинила протестующих в том, что они все сильнее политизируют этот вопрос. Министр подчеркнула, что власти Грузии не намерены следовать языку ультиматума, на котором противники строительства ГЭС пытаются говорить с ними.

Представители некоторых грузинских оппозиционных партий после митинга в Кутаиси 14 марта выразили поддержку протестующим. Так, партия "Стратегия Агмашенебели" потребовала объявить мораторий на строительство Намахванской ГЭС. "Необходимо выработать консенсус, чтобы не навредить интересам страны кабальным договором, не нанести вред уникальной природе, и обезопасить местное население в сейсмически активной зоне", – говорится в заявлении партии от 15 марта.

Власти и противники строительства электростанции должны найти компромисс, поскольку Грузии необходимы новые мощности по выработке электроэнергии, считает директор World Experience for Georgia Мурман Маргвелашвили. "Людей надо успокоить – электростанции строятся во всем мире, и только у нас все вылилось в нерешаемую проблему. Природе наносит вред любое строительство, даже фундамент дома, но это не повод, чтобы заморозить все стройки, нужен разумный диалог, и нужны уступки с обеих сторон", – прокомментировал протесты эксперт.

Напомним, жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению местных жителей, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.