Участники акции протеста в Кутаиси озвучили ультиматум властям

14 марта 2021, 18:12

Масштабные протесты будут начаты в Тбилиси, если власти проигнорируют требования противников строительства Намахванской гидроэлектростанции, предупредили участники сегодняшнего митинга в Кутаиси.

Как писал "Кавказский узел", сегодня защитники природы, гражданские активисты и политики приняли участие в акции протеста на центральной площади Кутаиси. Власти Грузии отказываются от диалога с противниками строительства Намахванской ГЭС, заявили протестующие и потребовали отставки главы Минэкономики Натии Турнава.

К 8 марта жители села Намахвани добились приостановки строительства гидроэлектростанции на реке Риони, которое ведет компания ЭНКА. 10 марта, на 136-й день протестов, около 50 активистов установили палатки на месте запланированного строительства ГЭС, чтобы спецтехника не могла начать работы. Ранее, 5 марта, с активистами встретилась министр экономики Грузии Натиа Турнава. Во время встречи она пообещала, что правительство пересмотрит контракт с ЭНКА, рассказали активисты.

Акция протеста в Кутаиси завершилась, но один из ее организаторов Варлам Голетиани предупредил, что, если правительство не примет во внимание требования протестующих, то следующий митинг состоится перед зданием парламента в Тбилиси.

"Я хочу еще раз сказать правительству, что, если они не учтут те требования, которые мы предъявляем, мы встретимся в Тбилиси, нас будет намного больше, следующий митинг состоится перед парламентом. Мы призываем премьер-министра выступить исполнителем воли грузинского народа и отправить в отставку министра. В противном случае [...] в конечном итоге это превратится в требование отставки правительства. Однако радикализация никогда не была нашей целью", - сказал он в эфире телекомпании "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Одна из протестующих рассказала в телесюжете, что приехала из Сванетии. "Никто не защитит наши земли, если мы не сделаем это сами. Специалисты-сейсмологи давно доказали, что Кавказские горы - это молодые образования, и здесь возможны сильные землетрясения. Проект строительства ГЭС не учитывает эти риски. Никто не доказал нам, что регион будет в безопасности. Поэтому мы протестуем", - сказала она.

НПО "Зеленая альтернатива", которая исследовала контракты на строительство трех каскадов ГЭС, ранее отметила сейсмоопасность проекта. "Проект сопровождается серьезным сейсмическим риском... Каскад плотин Намахвани и Твиши не выдержит даже землетрясения силой пять баллов, тогда как в 1991 году в Раче произошло землетрясение силой семь баллов. [...] Государство и компания недостаточно изучили характер и масштаб воздействия проекта на окружающую среду", - говорится в опубликованном 15 ноября 2020 года на сайте НПО отчете, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Работник одного из бальнеологических санаториев в регионе Цхалтубо Зураб сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что он также против строительства ГЭС на реке Риони. "Мы восстанавливаем здоровье десятков и сотен тысяч больных на наших бальнеологических курортах. Мы используем уникальные радоновые источники, возвращая людям здоровье. До распада Союза у нас выздоравливали жители всех республик. Да и сейчас к нам приезжают из всех республик. Если построят каскад на Риони, то велика вероятность, что радоновые источники исчезнут, и тогда вся инфраструктура для лечения людей, которую мы восстановили в последние годы, станет бесполезной", - поделился опасениями Зураб.

В акции протеста, которая прошла сегодня в Кутаиси, приняли участие несколько тысяч человек. Часть собравшихся сегодня собирается ночевать на центральной площади. По словам Варлама Голетиани, сегодня будут сформированы группы, которые с завтрашнего дня продолжат ночевать в палатках в Намахвани, пишет "Sputnik Грузия".

Напомним, жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. Также они считают, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

22 ноября 2020 года к протестующим присоединились жители Кутаиси и Лентехи, а также оппозиционные политики. 1 февраля перед зданием парламента Грузии собрались представители неправительственных организаций и оппозиционеры, которые также выразили протест против строительства Намахванской ГЭС.