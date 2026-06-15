Михаил Вербицкий освобожден из-под стражи в Армении

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Математик Михаил Вербицкий освобожден из-под стражи спустя трое суток после задержания в ереванском аэропорту "Звартноц", но пока не может покинуть Армению.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что российский математик Михаил Вербицкий задержан в аэропорту "Звартноц". Россия объявила его в розыск по статьям об оправдании терроризма и дискредитации армии. Адвокат рекомендовал Вербицкому написать заявление о предоставлении убежища.

Вербицкого освободили из-под стражи сегодня, по истечении 72 часов с момента его задержания 12 июня, сообщил его адвокат Ваче Симонян.

Освобождение Вербицкого означает, что правоохранительные органы РФ пока не направили запрос на его арест в прокуратуру Армении, пояснил он. “Но это не исключает, что такой запрос может поступить позднее”, - цитирует слова Симоняна Armenia Today.

Адвокат уточнил, что Вербицкий приехал в Армению для участия в мероприятии, но покинуть страну он пока не может. По словам Симоняна, юристы пытаются “урегулировать этот вопрос”, но право выезда разыскиваемого по запросу другой страны “прямо не регулируется армянским законодательством”.

“Есть случаи, когда люди получают отказ в экстрадиции, но при этом не могут выехать за пределы Армении”, - добавил он.

Сам Михаил Вербицкий рассказал журналистам, что у него есть билет в Израиль, но он вынужден оставаться в Армении - армянские силовики не позволяют ему пересечь границу, пока он в розыске.

“Меня задержали, потому что Россия объявила меня в розыск. Я знал об этом, но не знал, что, приехав в Армению, буду задержан. Я слышал много хорошего об Армении, это было неожиданно. Многих американских и английских журналистов и писателей тоже разыскивают, если бы они приехали в Армению, их бы тоже задержали? Я этого не ожидал”, - приводит его слова News.am.

Математик, живущий в Рио-де-Жанейро, отметил, что сможет продолжать работу в университете Рио-де-Жанейро дистанционно, оставаясь в Армении, если у него будет доступ в интернет. Он также не исключил, что будет сотрудничать с местными учеными.

Переехавшие в Армению граждане России периодически сталкиваются с запросами розыска и требованиями экстрадиции. Так, 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. 22 октября Шкловер был освобожден.

5 августа 2025 года стало известно, что российские власти выдали запрос на экстрадицию в Россию Романа Шкловера. В мае при въезде в Армению был задержан казанский активист Марк Серов, живущий в Грузии, на родине он находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти. По словам Сакунца, Армения за последние годы не выдавала России активистов, которых преследуют на родине за политические взгляды.

В октябре 2025 года стало известно, что в Армении арестована гражданка России Лилия Манюхина, осужденная после расклейки антивоенных листовок в Москве. Правозащитники отметили, что Армения регулярно отклоняет экстрадиционные запросы России из-за политических мотивов преследования, но в деле Манюхиной суды политического характера не усмотрели.