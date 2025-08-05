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16:00, 5 августа 2025

Роман Шкловер рассказал о невозможности покинуть Армению после запроса на экстрадицию

Роман Шкловер. Скриншот видео www.youtube.com/watch?v=62azKy5rqA

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские власти выдали запрос на экстрадицию в Россию Романа Шкловера. Он не желает получать убежище в Армении, но покинуть ее не может, пока не будет получено решение по запросу на экстрадицию. Правозащитники считают высокими шансы доказать политический характер преследования.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. В ночь на 22 октября Шкловер был освобожден.

Обращение Романа Шкловера поступило в чат-бот "Кавказского узла". "В феврале 2025 года сотрудники ФСБ РФ при молчаливом согласии армянской полиции попытались насильно вывезти меня в Россию. Я отказался и остался в Армении, находясь с тех пор в состоянии правовой неопределённости. 8 июля 2025 года, когда я пытался вылететь в третью страну, чтобы запросить международную защиту, меня остановили на границе. Позднее мне сообщили, что выезд невозможен из-за межгосударственного розыска, а вскоре стало известно, что Россия направила официальный экстрадиционный запрос", - написал он.

Роман Шкловер сообщил, что в настоящее время он свободно перемещается по Армении.

Но из Армении меня не выпускают. Потому что есть запрос на экстрадицию. Сейчас ищу подработку. Других трудностей нет, кроме работы и отсутствия денег", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эмигрант заявил, что на убежище в Армении не подавал и желания подавать не имеет.

"Потому что я хочу уехать. А если я подам, то не смогу вообще выехать из страны. Армения не выдает по политике, в отличие от других стран СНГ. Поэтому я и выбрал Армению. Но изначально я не планировал здесь жить", - пояснил Шкловер.

С адвокатом по назначению он давно не общался, а сейчас ему помогают юристы из Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи.

"Но я его видел два раза, в октябре и феврале, когда меня задерживали. В октябре, когда меня задержали, адвокат ходил в суд и признал незаконное задержание Я поддерживаю связь с девушками, с юристами", - сказал Шкловер.

Он сообщил также, что запрос на экстрадицию недавно пришел. "Запрос на экстрадицию пришел совсем недавно. И я узнал об этом, опять же, от юристов. В МВД мне ничего не говорят. Не звонят, никуда не зовут, не приглашают", - отметил Шкловер.

Вероятность получить убежище в Армении у Шкловера имеется, считает адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

"Это возможно, но эти все вопросы могут решаться в миграционном центре, службе миграции. Но поскольку он категорически не хочет подавать документы в службу миграции, то этот вопрос повис в воздухе», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что рассмотрение запроса на экстрадицию (а запрос пришел на Шкловера около месяца назад) — процесс долгий и для Шкловера есть шанс на удачное для него решение.

"Все дела индивидуально рассматриваются. Так как уже отправлен запрос на экстрадицию, это означает, что Армения будет смотреть, будет изучать дело и потом примет решение. Как правозащитник могу сказать, что Армения должна руководствоваться европейскими конвенциями по правам человека, правилами европейских конвенций. Если экстрадировать в какую-то страну опасно, если человеку грозят там пытки или бесчеловечное обращение, то Армения должна сказать нет и не экстрадировать", - рассказала Чатинян.

По её словам, в основном власти Армении отвечают отказом на запросы об экстрадиции из таких государств как Россия или Беларусь.

"Но Генеральная прокуратура или Министерство юстиции не может, не имея  фактов принять решение, что в той или иной стране человеку будет опасно. То есть надо, чтобы мы параллельно сделали все шаги, действия, которые нужны, необходимы для защиты. Вообще срок рассмотрения запросов восемь месяцев. После этого, уже если не приняли или не успели принять решение, то уже все. Но часто за 3-4 месяца может приниматься решение", - пояснила Чатинян.

Релокант из РФ в Армении Даниил Чебыкин* считает, что преследование Романа Шкловера носит политический характер.

"Российские власти преследуют каждого, кто публично высказывается против <военной операции на Украине>, именно за слова и за позицию. Насколько мне известно, Романа и преследуют за комментарий в социальной сети. Конечно, силовики обличают обвинения в грозные формы, называя это оправданием терроризма, но по сути это просто ограничения свободы слова и свободы выражения людей своего мнения. Сейчас они пытаются достать несогласных даже из-за рубежа, чтобы люди не чувствовали себя в безопасности", - заявил он.

По его мнению, ситуация опасна в том плане что власти Армении например, могут не разобраться, что такое "оправдание терроризма", что под этими словами нет ничего насильственного.

"Например, меня самого внесли в  список экстремистов только за <публичную пацифистскую позицию>. Повторюсь, силовики России манипулируют словами закона чтобы преследовать несогласных. Именно поэтому недопустимо, чтобы другие страны соглашались с их абсурдными обвинениями", - указал Чебыкин*.

Он рекомендовал Шкловеру обратиться в местные правозащитные организации и шире освещать свою позицию в социальных сетях и СМИ, объясняя смысл своих слов.

«Если у Романа будет интервью в миграционной службе или суд по экстрадиции, нужно чётко объяснять позицию", - отметил Чебыкин*.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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