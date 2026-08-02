Активисты провели в Ереване акции в поддержку российских заключенных

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У посольств России и Германии в Ереване активисты провели акции в поддержку людей, которых они считают политическими заключенными.

Как информировал "Кавказский узел", активисты в Ереване периодически проводят акции с требованиями освободить заключенных, преследование которых они считают несправедливым. Речь идет как о заключенных в России, так и в странах Европы. Так, 25 июля у посольств России и Германии в Ереване пикетчики выразили поддержку людям, которых они считают политзаключенными.

Сегодня в Ереване у посольства Германии активисты провели акцию в поддержку Дмитрия Баграша, которому после освобождения грозит депортация в Россию. По словам участников акции, немецкие власти отказали Баграшу в УДО. Он не признал вину и продолжает добиваться пересмотра дела. Пикетчики заявили, что право на защиту не должно рассматриваться как доказательство общественной опасности, передал телеграм-канал RusNews.

Также сегодня у посольства России в Ереване прошел пикет в поддержку российских заключённых. Участники акции держали плакаты, на которых были изображены бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, его бухгалтер Галина Алейникова и ее заместитель Светлана Осипенко.

Напомним, Сергей Фургал был приговорен к 23 годам заключения. В декабре 2025 года ему вынесли новый приговор – Фургала признали виновным по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.

По данным властей Германии, Дмитрий Баграш в 2022 году совершил попытку поджога здания информагентства РИА "Новости" в Берлине. Следствие считает, что он поместил самодельную бомбу в подвал здания, в котором проживали сотрудники агентства. Бомба не сработала, и позже ее нашли полицейские, отметила 22 июня на своем сайте берлинская газета Tagesspiegel.

20 июня Баграшу было предъявлено обвинение в попытке убийства. До ареста он проводил акции против политики Владимира Путина, указало издание.