Кавказский узел

16:00, 14 марта 2026

Суд в Тбилиси признал законным отказ Тимофееву в убежище

Михаил Тимофеев. Скриншот фото RusNews от 14.03.26, https://t.me/rusnews/81767.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский горсуд отклонил иск о предоставлении политического убежища Михаилу Тимофееву, проигнорировав ходатайство спецдокладчика ООН. Защита намерена обжаловать решение в тбилисском апелляционном суде, а также обратиться в ЕСПЧ в случае дальнейшего отказа.  

Как писал "Кавказский узел", в Грузии задержан 60-летний россиянин Михаил Тимофеев, который проходит по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и заочно арестован. Грузинские власти отказались предоставить ему политическое убежище, так как не считают его преследование политическим. Тимофеев содержится в тюрьме в Глдани. По данным правозащитников, у него отсутствует доступ к необходимому по состоянию здоровья питанию и лекарствам, а также связь с родственниками. Тимофеев арестован в Грузии на основании аннулированного запроса Интерпола. 

Тбилисский городской суд отклонил иск о предоставлении политического убежища Михаилу Тимофееву,  бывшему соратнику губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ему грозит экстрадиция в Россию, где он обвиняется в заказном убийстве 22-летней давности, сообщил проект "Слово защите".

Адвокат россиянина рассказал, что суд проигнорировал ходатайство спецдокладчика ООН, который предупреждал грузинские власти о политическом характере дела и высокой вероятности пыток Тимофеева на родине.

Защита намерена обжаловать решение в тбилисском апелляционном суде, а также обратиться в ЕСПЧ в случае дальнейшего отказа, говорится в публикации.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Михаила Тимофеева в рамках уголовного дела по факту убийства в 2004 году бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори. За организацию его убийства осужден бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, сообщала  27 декабря 2023 года объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Бывший губернатор Сергей Фургал был признан присяжными виновным и получил 23 года. В декабре 2025 года он получил новый обвинительный приговор - на этот раз по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет. По версии следствия, убийство Зори совершили участники  группировки Тимофеева в интересах Сергея Фургала, пишет "Коммерсант".

Тимофеев ранее был внештатным помощником Фургала и, по данным правоохранительных органов, возглавлял влиятельную в регионе ОПГ "Моисеевские" (название получила от спортклуба "Моисей", которым якобы прикрывалась). Группировка контролировала несколько территорий в Хабаровске, занимаясь рэкетом и отмыванием денег. В 2011 году Михаила Тимофеева осудили на восемь лет за вымогательство (статья 163 УК РФ). После освобождения из колонии в 2019 году он покинул Россию, говорится в публикации.

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
