Россиянин задержан в Грузии после отказа в убежище

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские власти отказались предоставить политическое убежище Михаилу Тимофееву, он задержан. Тимофеев заочно арестован в России по делу об убийстве бизнесмена в Хабаровске, которое стало одним из эпизодов в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года в Хабаровском крае начались многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицал вину. Акции солидарности с хабаровчанами проходили и на юге страны, в частности, в Волгограде.

В Грузии задержан 60-летний россиянин Михаил Тимофеев, который проходит по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Тимофеев прибыл в Грузию в марте 2024 года, запросив убежище по причине политического преследования. Несмотря на предоставленные доказательства, включая заключения правозащитных организаций, власти Грузии отказали ему в защите, пишет сегодня RusNews.

Тимофеев был задержан по ходатайству прокуратуры Грузии, сославшейся на письмо Московского бюро Интерпола от 24 апреля 2024 года и так называемый Красный циркуляр от 29 апреля 2024 года. При этом формального запроса об экстрадиции от РФ не поступало, а Красный циркуляр был аннулирован Интерполом ещё до ареста, 12 сентября 2025 года сообщает Tbilisi Life со ссылкой на правозащитников.

Тимофеев содержится в тюрьме в Глдани. У него отсутствует доступ к необходимому по состоянию здоровья питанию и лекарствам, а также связь с родственниками. Недавно в РФ умер его отец; больная мать, с которой он не виделся шесть лет, осталась одна. Ранее Тимофеев провёл в тюрьме восемь лет по приговору, признанному незаконным ЕСПЧ. За это время он получил инвалидность. Он является вынужденным вегетарианцем, поскольку мясо и другие источники белка из тюремного рациона вызывают у него тяжёлые аллергические реакции, говорится в публикации.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Михаила Тимофеева в рамках уголовного дела по факту убийства в 2004 году бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори. За организацию его убийства осужден бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, сообщала 27 декабря 2023 года объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ему вменяются незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, убийство, приготовление к преступлению и покушение на преступление.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Убийство Евгения Зори - один из эпизодов, который фигурировал в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В декабре 2025 года суд в Москве приговорил Сергея Фургала к 23 годам лишения свободы по делу о хищении более 2 млрд рублей у "МСП Банка", по совокупности с ранее оглашенным приговором покушениях на убийства предпринимателей экс-главу Хабаровского края осудили на 25 лет колонии строгого режима. Ему также запретили занимать должности в органах власти в течение двух лет и шести месяцев. По версии следствия и суда, Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского, а также убийства Евгения Зори и Олега Булатова, сообщал 3 декабря 2025 года ТАСС.